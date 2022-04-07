Відповідну інформацію в фейсбуці написав Ілля Пономарьов. Відповідне відео йому надіслали місцеві люди.

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Окупанти вже організовують похорони

Місцевий житель міста Михайлівська, що у районі Ставрополя, надіслав відео нескінченних вінків, що стоять на дорозі біля цвинтаря. Кількість підрахувати складно, але швидше за все йдеться про цілу роту загиблих,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, відомо, що здебільшого там стоять прапори повітрянодесантних військ Росії.

У Росії десятки вінків: відео

До речі, станом на ранок 6 квітня російські окупанти вже втратили близько 18 600 своїх солдатів.

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