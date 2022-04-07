Соответствующую информацию в фейсбуке написал Илья Пономарев. Соответствующее видео ему послали местные люди.

Заметьте Россия уже потеряла столько военных, сколько служит в армиях небольших стран: инфографика

Оккупанты уже организуют похороны

Местный житель города Михайловска в районе Ставрополя прислал видео огромного количества венков, стоящих на дороге возле кладбища. Количество подсчитать сложно, но, скорее всего, речь идет о целой роте погибших,

– говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что в основном там стоят флаги воздушно-десантных войск России.

В России десятки венков: видео

Кстати, по состоянию на утро 6 апреля российские оккупанты уже потеряли около 18 600 своих солдат .