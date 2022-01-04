Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию рассказал о том, какой алгоритм действий в отношении России считает правильным.

Читайте также НАТО собирается на внеочередное заседание из-за ситуации у границ Украины

Украине обещали место за столом НАТО

В 2008 году мы пообещали и Грузии, и Украине место за столом НАТО, и пришло время разработать план действий для реализации нашего обещания,

– отметил Расмуссен.

По его словам, Альянс не может иметь "политику открытых дверей по расширению, в которой продолжает позволять Владимиру Путину выполнять роль швейцара".

Бывший генеральный секретарь НАТО призвал "прекратить фактическое вето российского президента на евроатлантические стремления Украины и Грузии". И предостерег организацию от того, чтобы идти на уступки государству-агрессору.

Он также напомнил, что Россия подписала Хартию ОБСЕ 1999 года. В документе говорится о том, что "неотъемлемое право каждого государства-участника – свободно выбирать или менять свои планы безопасности, включая договоры о союзах".

Требования России относительно нерасширения НАТО: что известно

Джо Байден и Владимир Путин 7 декабря провели видеопереговоры, основной темой была Украина.

17 декабря Россия выдвинула США и НАТО условия касаемо "гарантий безопасности", одним из которых является непринятие Украины в Альянс.

В ответ американский лидер дал четко понять, что организация сама будет решать, кого принимать в свои ряды.

К теме – Почему Россия боится вступления Украины в НАТО: смотрите видео