Между компанией Baykar и Минобороны заключен меморандум об открытии центра ремонта таких беспилотников и учебного центра. Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар. Есть планы по созданию завода для производства.
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Вопрос не лет, а месяцев
По словам посла, уже работают, чтобы выделить соответствующий земельный участок и начать строительство центра по ремонту. Параллельно продолжаются работы по созданию производств Bayraktar.
На самом деле этот вопрос, пожалуй, месяцев, а не лет... Эта информация, которой я владею, говорит о полномасштабном производстве беспилотных аппаратов "с нуля", которые могут использоваться как для нужд Вооруженных сил Украины, так и для поставок на рынки третьих стран,
– сказал Боднар.
Турецкие беспилотники заинтересовали многие страны в Европе и Азии. По словам посла, производственные мощности в Турции заполнены. Поэтому Анкара заинтересована в новых рынках, чтобы совместно проводить испытания и, вероятно, обучение некоторых иностранных коллег.
Боднар напомнил, что у Украины и Турции уже есть совместное предприятие по производству беспилотников нового типа Akinci. Украина поставляет двигатели и некоторые другие запасные части.
Что этому предшествовало
- Накануне на Донбассе, по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, применили беспилотник Bayraktar. К этому прибегли, потому что оккупанты обстреливали украинские позиции, а дипломатические рычаги не срабатывали.
- Так, 26 октября боевики обстреливали поселок Гранитный, повредив дома мирного населения. Впоследствии они убили одного украинского военного, еще одного тяжело ранили.
- Применение Bayraktar вызвало негодование у России и пророссийских боевиков. Германия и Франция тоже отреагировали отрицательно.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина просто защищалась.