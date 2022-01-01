О документе Стефанчук рассказал в соцсетях. Он отметил, что важнейшим событием 2021 года было празднование 30-летия Независимости Украины

Ранее Добровольный воинский учет для женщин: в Раде зарегистрировали новый законопроект

За великими событиями стоят великие люди, – Стефанчук

За каждым большим событием стоят великие Люди. Поэтому 2021 год мне хотелось бы завершить воспоминаниями о тех, кто приложил значительные усилия для восстановления независимости Украины. К сожалению, многие из них уже отошли в вечность,

– написал Стефанчук.

По словам Стефанчука, своей героической жизнью Левко Лукьяненко, Вячеслав Чорновил и другие сподвижники украинской государственности вписали свои имена в историю Украины. Однако есть и те люди, подчеркнул председатель Рады, которых можно лично поблагодарить за вклад в государственность.

Люди, находившиеся на передовой государственности, получат особый статус

Спикер внес в Раду законопроект "О статусе народного депутата – основателя государственной независимости Украины".

Читайте также Рада позовет ученых на помощь в Писании законов

В чем суть документа:

народные депутаты, которые были на передовой становления государственной независимости, получат особый статус,

эта практика распространена во многих странах мира,

в Украине Стефанчук предлагает таким народным депутатам присвоить особый статус "основателя государственной независимости Украины".

Смотрите в видео о выдающихся событиях украинской независимости:

Текст публикации Руслана Стефанчука:

Осознавая важность Акта провозглашения независимости Украины, принятого 1 декабря 1991 года всенародным голосованием, я вношу в парламент законопроект "О статусе народного депутата — основателя государственной независимости Украины".

Идеология проста: народные депутаты, которые были на передовой становления государственной независимости, получат особый статус. Эта практика распространена во многих странах мира. Где-то их называют "отцами-основателями", где "подписантами". А в Украине предлагаю таким народным депутатам присвоить особый статус "основателя государственной независимости Украины".

Ценим тех, кто подарил нам независимость. И будем прилагать все усилия, чтобы не потерять ее.