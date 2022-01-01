Про документ Стефанчук розповів у соцмережах. Він наголосив, що найважливішою подією 2021 року було святкування 30-річчя Незалежності України
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За великими подіями стоять великі люди, – Стефанчук
За кожною Великою Подією стоять Великі Люди.Тому 2021 рік мені хотілося б завершити спогадами про тих, хто доклав значних зусиль для відновлення незалежності України. На жаль, багато з них уже відійшли у вічність,
– написав Стефанчук.
За словами Стефанчука, своїм героїчним життям Левко Лук’яненко, В’ячеслав Чорновіл та інші сподвижники української державності вписали свої імена в історію України. Проте є й ті люди, наголосив голова Ради, яким можна особисто подякувати за внесок у державність.
Люди, які перебували на передовій державності, отримають особливий статус
Спікер вніс у Раду законопроєкт "Про статус народного депутата – засновника державної незалежності України".
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У чому суть документа:
- народні депутати, які були на передовій становлення державної незалежності, отримають особливий статус,
- ця практика поширена в багатьох країнах світу,
- в Україні Стефанчук пропонує таким народним депутатам присвоїти особливий статус "засновника державної незалежності України".
Дивіться у відео про найвизначніші події української Незалежності:
Текст публікації Руслана Стефанчука: