Науково-консультативну рада має здійснювати моніторинг законодавчої діяльності народних депутатів. Відповідне розпорядження підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Хто ввійде до нового органу

Руслан Стефанчук розповів, що до складу Науково-консультативної ради увійдуть близько 90 людей. Серед них науковці та експерти у сфері права.

До неї увійдуть майже 90 фахових, авторитетних науковців і практиків у сфері права. Академіки, члени-кореспонденти, доктори наук, професори, кандидати наук допомагатимуть в розробці важливих законопроєктів,

– заявив Стефанчук.

У них будуть конкретні обов'язки. Наприклад, вони напрацьовуватимуть концепцію розвитку законодавства та стежитимуть за діяльністю нардепів у сфері створення тих чи інших законопроєктів.



Текст розпорядження / Фото з фейсбуку Руслана Стефанчука

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Текст публікації Стефанчука

Забезпечення належної якості законодавства має стати пріоритетом для Парламенту України!

Щойно підписав розпорядження про утворення Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України.

До неї увійдуть майже 90 фахових, авторитетних науковців і практиків у сфері права. Академіки, члени-кореспонденти, доктори наук, професори, кандидати наук допомагатимуть в розробці важливих законопроєктів.

Також вони напрацьовуватимуть концепцію розвитку законодавства та його галузей, займатимуться кодифікацією, моніторингом за результатами нашої законодавчої діяльності.

Щиро сподіваюсь, що разом ми не просто підвищимо якість законодавства, але й відновимо суспільну довіру до законодавчої влади.

Нехай 2022 рік буде щедрим на якісне законодавство!