Научно-консультативный совет обязан осуществлять мониторинг законодательной деятельности народных депутатов. Соответствующее распоряжение подписал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
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Кто войдет в новый орган
Руслан Стефанчук рассказал, что в состав Научно-консультативного совета войдут около 90 человек. В их числе ученые и эксперты в области права.
В нее войдут около 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в области права. Академики, члены-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук будут помогать в разработке важных законопроектов,
– заявил Стефанчук.
У них будут конкретные обязанности. Например, они будут вырабатывать концепцию развития законодательства и следить за деятельностью нардепов в сфере создания тех или иных законопроектов.
Текст распоряжения / Фото из фейсбука Руслана Стефанчука
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Текст публикации Стефанчука
Обеспечение должного качества законодательства должно стать приоритетом для Парламента Украины!
Только что подписал распоряжение об образовании Научно-консультативного совета при Председателе Верховной Рады Украины.
В нее войдут около 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в области права. Академики, члены-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук будут помогать в разработке важных законопроектов.
Также они будут разрабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей, заниматься кодификацией, мониторингом по результатам нашей законодательной деятельности.
Искренне надеюсь, что вместе мы не просто повысим качество законодательства, но восстановим общественное доверие к законодательной власти.
Пусть 2022 будет щедрым на качественное законодательство!