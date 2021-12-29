Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Рада сейчас хорошо выполняет свою работу.
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Подоляк: это политтехнологический прием
Подоляк пояснил, что и для Владимира Зеленского, и для команды в целом самым важным является то, что парламент может принимать реформаторские законопроекты.
Парламент этого созыва выполняет свою работу – не без проблем, но в целом эффективно,
– подчеркнул Подоляк.
Он считает, что обсуждение досрочных выборов парламента – это политтехнологический прием.
Позиция ОП по смешанной системе выборов
Также в ОП прокомментировали возвращение смешанной системы выборов. Подоляк заявил, что Офис президента не участвует в обсуждении этой темы.
Он отметил, что если разговоры выйдут на более широкий уровень, тогда в президентской команде смогут сформулировать свою позицию.
Роспуск Рады: что об этом известно
- На пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует роспуск парламента.
- Он сказал, что в этом нет смысла, пока народные избранники голосуют.
- В то же время украинский лидер подчеркнул, что есть люди, которые пытаются "расшатать" парламент.