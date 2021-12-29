Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Рада сейчас хорошо выполняет свою работу.

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Подоляк: это политтехнологический прием

Подоляк пояснил, что и для Владимира Зеленского, и для команды в целом самым важным является то, что парламент может принимать реформаторские законопроекты.

Парламент этого созыва выполняет свою работу – не без проблем, но в целом эффективно,

– подчеркнул Подоляк.

Он считает, что обсуждение досрочных выборов парламента – это политтехнологический прием.

Отметим! Большая часть украинцев – за то, чтобы распустить действующий состав парламента. Кроме этого, опрошенные не против, чтобы в отставку ушел Кабмин Дениса Шмыгаля.

Позиция ОП по смешанной системе выборов

Также в ОП прокомментировали возвращение смешанной системы выборов. Подоляк заявил, что Офис президента не участвует в обсуждении этой темы.

Он отметил, что если разговоры выйдут на более широкий уровень, тогда в президентской команде смогут сформулировать свою позицию.

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