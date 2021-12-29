Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, Рада наразі добре виконує свою роботу.
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Подоляк: Це політтехнологічний прийом
Подоляк пояснив, що і для Володимира Зеленського, і для команди загалом найважливішим є те, що парламент може ухвалювати реформаторські законопроєкти.
Парламент цього скликання виконує свою роботу – не без проблем, але загалом ефективно,
– наголосив Подоляк.
Він вважає, що обговорення дострокових виборів парламенту – це політтехнологічний прийом.
Позиція ОП щодо змішаної системи виборів
Також в ОП прокоментували повернення змішаної системи виборів. Подоляк заявив, що Офіс Президента не бере участь в обговоренні цієї теми.
Він зауважив, що якщо розмови вийдуть на ширший рівень, тоді в президентській команді зможуть сформулювати свою позицію.
Розпуск Ради: що про це відомо
- На пресконференції Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує розпуск парламенту.
- Він сказав, що в цьому немає сенсу, поки народні обранці голосують.
- Водночас український лідер наголосив, що є люди, які намагаються "розхитати" парламент.