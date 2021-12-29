Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, Рада наразі добре виконує свою роботу.

Варто прочитати 25 депутатів пропустили 90% голосувань Ради: список найбільших прогульників

Подоляк: Це політтехнологічний прийом

Подоляк пояснив, що і для Володимира Зеленського, і для команди загалом найважливішим є те, що парламент може ухвалювати реформаторські законопроєкти.

Парламент цього скликання виконує свою роботу – не без проблем, але загалом ефективно,

– наголосив Подоляк.

Він вважає, що обговорення дострокових виборів парламенту – це політтехнологічний прийом.

Відзначимо! Більша частина українців – за те, щоб розпустити чинний склад парламенту. Окрім цього, опитані не проти, аби у відставку пішов Кабмін Дениса Шмигаля.

Позиція ОП щодо змішаної системи виборів

Також в ОП прокоментували повернення змішаної системи виборів. Подоляк заявив, що Офіс Президента не бере участь в обговоренні цієї теми.

Він зауважив, що якщо розмови вийдуть на ширший рівень, тоді в президентській команді зможуть сформулювати свою позицію.

Розпуск Ради: що про це відомо