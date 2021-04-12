Денис Шмыгаль вместе с Еленой Зеленской, представителями правительства и общественных организаций обсудили дальнейшие шаги реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине.

Первая леди во время собрания в Кабинете министров 12 апреля предложила создать Совет безбарьерности.

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Финальный вариант Нацстратегии

На встрече главы 11 министерств представили финальный вариант Нацстратегии, который вскоре предложат для принятия Кабмином.

Каждое ведомство представило конкретные направления и программы, которые будут включены в будущий План действий на выполнение Нацстратегии.

Работа над ее созданием велась межведомственной рабочей группой с привлечением экспертной среды, профильных общественных организаций, научных и бизнес-сообществ в течение двух месяцев.

Зеленская оценила работу

Во время обсуждения документа Елена Зеленская высоко оценила наработки рабочей группы и выразила надежду, что его реализация также будет проходить слаженно и энергично.

Важно, чтобы все наработки были воплощены в жизнь, а не остались на бумаге. Поэтому я предлагаю создать Совет безбарьерности. Основной целью его создания я вижу мониторинг и контроль состояния выполнения Нацстратегии, реализации запланированных программ, разработанных на уровне ОГА, согласования сложных вопросов межведомственного взаимодействия,

– сказал она.

Первая леди предложила, чтобы в такой Совет вошли представители центральных органов исполнительной власти, местного самоуправления, гражданского общества, эксперты и ученые.

Елена Зеленская также обратилась к правительству с просьбой не откладывать и рассмотреть эту инициативу 14 апреля, во время согласования Стратегии.



Зеленская инициировала создание Совета безбарьерности / Фото Офиса Президента

Вопрос создания Совета рассмотрит правительство

Премьер-министр отметил, что вопрос о создании Совета безбарьерности будет вынесен на заседание Кабинета министров.

Предложение Елены Зеленской о создании Совета безбарьерности позволит активизировать практическую реализацию Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства. Правительство поддерживает такую ​​инициативу. Безбарьерность касается каждого. Это признак современного и европейского государства, которое мы вместе строим в Украине,

– отметил Денис Шмыгаль.

Со своей стороны министр развития общин и территорий Алексей Чернышев отметил, что реализации Стратегии после ее согласования будет уделено максимальное внимание, поскольку безбарьерность должна стать новой общественной нормой.

Он подчеркнул, что проект Национальной стратегии – это только начало: "Впереди ждет очень важный и содержательный этап – разработка плана задач и мероприятий по ее реализации".

По его словам, все это в комплексе обеспечит эффективное внедрение Нацстратегии, а значит, что безбарьерное и комфортное пространство станет важной ценностью и общественной нормой нашего государства.



В Украине могут создать Совет безбарьерности / Фото Офиса Президента