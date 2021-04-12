Денис Шмигаль разом з Оленою Зеленською, представниками уряду та громадських організацій обговорили подальші кроки реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.

Перша леді під час зібрання у Кабінеті міністрів 12 квітня запропонувала створити Раду безбар'єрності.

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Фінальний варіант Нацстратегії

На зустрічі голови 11 міністерств презентували фінальний варіант Нацстратегії, який незабаром запропонують для ухвалення Кабміном.

Кожне відомство представило конкретні напрямки та програми, які будуть включені до майбутнього Плану дій на виконання Нацстратегії.

Робота над її створенням велася міжвідомчою робочою групою із залученням експертного середовища, профільних громадських організацій, науковців та бізнес-спільнот впродовж двох місяців.

Зеленська оцінила роботу

Під час обговорення документа Олена Зеленська високо оцінила напрацювання робочої групи та висловила сподівання, що його реалізація також відбуватиметься злагоджено та енергійно.

Важливо, щоб усі напрацювання були втілені в життя, а не залишилися на папері. Тому я пропоную створити Раду безбар’єрності. Основною метою її створення я бачу моніторинг та контроль стану виконання Нацстратегії, реалізації запланованих програм, розроблених на рівні ОДА, узгодження складних питань міжсекторальної взаємодії,

– сказав вона.

Перша леді запропонувала, щоб до такої Ради ввійшли представники центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадянського суспільства, експерти та науковці.

Олена Зеленська також звернулася до уряду з проханням не відкладати та розглянути цю ініціативу 14 квітня, під час погодження Стратегії.

Зеленська ініціювала створення Ради безбар’єрності / Фото Офісу Президента

Питання створення Ради розгляне уряд

Прем'єр-міністр зазначив, що питання стосовно створення Ради безбар'єрності буде винесено на засідання Кабінету міністрів.

Пропозиція Олени Зеленської про створення Ради безбар’єрності дасть змогу активізувати практичну реалізацію Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Уряд підтримує таку ініціативу. Безбар’єрність стосується кожного. Це ознака сучасної та європейської держави, яку ми разом будуємо в Україні,

– наголосив Денис Шмигаль.

Зі свого боку міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов відзначив, що реалізації Стратегії після її погодження буде приділено максимальну увагу, оскільки безбар’єрність має стати новою суспільною нормою.

Він підкреслив, що проєкт Національної стратегії – це лише початок: "Попереду чекає надзвичайно важливий і змістовний етап – розробка плану завдань та заходів з її реалізації".

За його словами, все це в комплексі забезпечить ефективне впровадження Нацстратегії, а означає, що безбар’єрний та комфортний простір стане важливою цінністю та суспільною нормою нашої держави.

В Україні можуть створити Раду безбар’єрності / Фото Офісу Президента