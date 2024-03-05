Такое мнение высказал экономист Алексей Кущ. По его словам, мировые цены на металлолом снижаются с конца января, темпы падения составляют по 3 – 5 долларов за тонну каждые 4 дня.

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"Так, если 1 февраля котировки достигли пика – 422 долларов за тонну, то сегодня они упали до 385 долларов за тонну. Но еще даже не начался мусульманский праздник Рамадан, который пройдет с 10 марта по 10 апреля, в течение которого деловая активность в мусульманском мире замирает вообще", – отметил он.

По словам Куща, на фоне такой тенденции можно прогнозировать, что мировые цены на металлолом снизятся еще на 10 – 25 долларов за тонну в ближайшую неделю, поскольку большинство потребителей заняли выжидательную позицию. Некоторые заводы в Турции уже начали требовать от поставщиков лома из континентальной Европы сокращения цен на лом. Характерно, что экспортеры сырья из Великобритании уже начали снижение котировок. В целом потребители сейчас не готовы платить более 365 долларов за тонну.

Украинский рынок реагирует на изменения на мировом рынке с каким-то лагом. На рубеже февраля-марта украинские потребители занимались экстренным пополнением истощенных запасов лома. Впрочем, даже этот факт не привел к весеннему всплеску цен на лом в Украине. Так, один "Интерпайп" поднял цены, но другие металлурги его не поддержали. Так что и он вскоре начнет снижение котировок,

– прогнозирует экономист.

При этом он отметил ряд факторов, которые будут способствовать увеличению предложения лома на украинском рынке.

Погодные условия улучшаются, начинается сезонный рост ломозаготовки. Кроме того, "Укрзалізниця" заявила о намерении ежемесячно продавать на рынок как минимум 20 тысяч тонн металлолома уже с марта. То есть при оптимистическом сценарии до конца года на рынок поступят только от УЗ дополнительные 180 – 200 тысяч тонн сырья,

– сказал он.

"Скорее всего, уже с середины марта мы станем свидетелями очередного нисходящего ценового ралли у покупателей металлолома", – констатировал экономист.