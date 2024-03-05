Таку думку висловив економіст Олексій Кущ. За його словами, світові ціни на металолом знижуються з кінця січня, темпи падіння становлять по 3 – 5 доларів за тонну кожні 4 дні.

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"Так, якщо 1 лютого котирування досягли піка – 422 доларів за тонну, то сьогодні вони впали до 385 доларів за тонну. Але ще навіть не розпочалося мусульманське свято Рамадан, яке пройде з 10 березня по 10 квітня, протягом якого ділова активність у мусульманському світі завмирає взагалі", – зазначив він.

За словами Куща, на тлі такої тенденції можна прогнозувати, що світові ціни на металолом знизяться ще на 10 – 25 доларів за тонну найближчого тижня, оскільки більшість споживачів зайняли вичікувальну позицію. Деякі заводи в Туреччині вже почали вимагати від постачальників брухту із континентальної Європи скорочення цін на брухт. Характерно, що експортери сировини з Великої Британії вже почали зниження котирувань. Загалом споживачі зараз не готові платити понад 365 доларів за тонну.

Український ринок реагує на зміни на світовому ринку з якимось лагом. На межі лютого-березня українські споживачі займалися екстреним поповненням виснажених запасів брухту. Втім, навіть цей факт не призвів до весняного сплеску цін на брухт в Україні. Так, один "Інтерпайп" підняв ціни, але інші металурги його не підтримали. Отже, і він незабаром почне зниження котирувань,

– прогнозує економіст.

При цьому він зазначив ряд факторів, які сприятимуть збільшенню пропозиції брухту на українському ринку.

Погодні умови покращуються, починається сезонне зростання ломозаготівлі. Крім того, "Укрзалізниця" заявила про намір щомісяця продавати на ринок як мінімум 20 тисяч тонн металолому вже з березня. Тобто за оптимістичного сценарію до кінця року на ринок надійдуть лише від УЗ додаткові 180 – 200 тисяч тонн сировини,

– сказав він.

"Швидше за все, вже з середини березня ми станемо свідками чергового низхідного цінового ралі у покупців металолому", – констатував економіст.