Об этом в эфире 24 каналу заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. Он пояснил, что Украина в 2022 году может столкнуться с увеличением уровня инфляции в результате роста цен на продукты на мировом рынке.

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"Украина должна стать на защиту своих граждан. В первую очередь – самых уязвимых слоев населения, поэтому нужно разрабатывать разные механизмы", – заверил Устенко.

Как будет работать система "карточек"

Защититься от этих рисков можно по-разному. Один из способов – система субсидий, как это работает с коммунальными услугами.

Это не карточки, которые были в Советском Союзе и исчезли в 1950-х годах, о которых могут подумать. Речь идет об адресной помощи – как субсидии, которые сейчас вводятся для коммунальных платежей. Олег Устенко Советник президента по экономическим вопросам

Будет определенная сумма средств, которую могут использовать как компенсацию при росте цен на продукты.

Устенко подчеркнул, что систему внедрят на короткий срок. "Глобальная задача – борьба с бедностью, а не постоянная поддержка уязвимой части населения", – подытожил советник президента.

Важно! Еще в конце 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль предупреждал о росте цен на социальные продукты.

Советник Зеленского о "карточках" на продукты: смотрите видео