Про це в ефірі 24 каналу заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко. Він пояснив, що Україна у 2022 році може зіткнутись зі збільшенням рівня інфляції внаслідок зростання цін на продукти на світовому ринку.

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"Україна має стати на захист своїх громадян. Насамперед – найвразливіших верств населення, тому треба розробляти різні механізми", – запевнив Устенко.

Як працюватиме система "карток"

Захиститися від цих ризиків можна по-різному. Одним зі способів – система субсидій, як це працює з комунальними послугами.

Це не картки, які були у Радянському Союзі і зникли у 1950-х роках, про які можуть подумати. Мовиться про адресну допомогу – як субсидії, які зараз запроваджують для комунальних платежів. Олег Устенко Радник президента з економічних питань

Буде певна сума коштів, яку зможуть використовувати як компенсацію при зростанні цін на продукти.

Устенко наголосив, що систему впроваджуватимуть на короткий термін. "Глобальне завдання – боротьба з бідністю, а не постійна підтримка вразливої частини населення", – підсумував радник президента.

Важливо! Ще наприкінці 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль попереджав про зростання цін на соціальні продукти.

Радник Зеленського про "картки" на продукти: дивіться відео