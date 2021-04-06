В Министерстве финансов уверяют, что есть определенный прогресс в переговорах с Международным валютным фондом относительно будущего транша. В то же время Украина далека к выполнению согласованной программы.

Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил, что не понимает оптимизма Минфина относительно возможного транша.

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По его мнению, пока не стоит ожидать продвижения в программе, которую согласовал МВФ в июне 2020 года. Украина никак не продвигается в двух важных для фонда вопросах:

судебная реформа;

антикоррупционная инфраструктура.

Как Украина может получить деньги

Зато Фурса объяснил, что Украина теоретически может получить деньги от МВФ даже без продвижения по программе и без выполнения обязательств.

Украине и украинской власти может очень повезти. Сейчас МВФ под руководством G20 раздает всем странам мира деньги. Фонд будет как-то "имитировать" 650 миллиардов долларов, – объяснил банкир.

В частности предусмотрено, что украинская доля составляет 2,8 миллиарда долларов. По его словам, это решило бы много вопросов для Украины в 2021 году, однако это не означает, что выполнение программы продвигается.

Что известно о программе МВФ? 9 июня 2020 года Международный валютный фонд принял программу по выделению Украине 5 миллиардов долларов. Программу обязались выполнить за 18 месяцев. Деньги должны потратить на борьбу с последствиями коронавируса. Первую часть денег – 2,1 миллиарда долларов Украина получила сразу, остальная сумма должна поступить 4 траншами, в случае выполнения условий.

Как Украине получить транш

В то же время банкир подчеркнул, что Украина обязана выполнить условия МВФ. Это позволит получить обещанные ранее деньги.

Мы можем в этом году успеть получить даже 2 транша в рамках программы МВФ, но для этого нужна политическая воля,

– заявил Фурса.

По мнению Фурсы, пока бюрократических преград для выполнения обязательств нет. Нужно, чтобы нардепы в Верховной Раде активно голосовали за соответствующие законопроекты.

Сергей Фурса спрогнозировал возможный транш МВФ: смотрите видео