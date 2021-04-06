У Міністерстві фінансів запевняють, що є певний прогрес у переговорах з Міжнародним валютним фондом щодо майбутнього траншу. Водночас Україна далека до виконання погодженної програми.

Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він зазначив, що не розуміє оптимізму Мінфіну щодо можливого траншу.

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На його думку, наразі не варто очікувати просування у програмі, яку узгодив МВФ у червні 2020 року. Україна ніяк не просувається у двох важливих для фонду питаннях:

судова реформа;

антикорупційна інфраструктура.

Як Україна може отримати гроші

Натомість Фурса пояснив, що Україна теоретично може отримати гроші від МВФ навіть без просування по програмі й без виконання зобов'язань.

Україні та українській владі може дуже пощастити. Зараз МВФ під орудою G20 роздає всім країнам світу гроші. Фонд буде якось "імітувати" 650 мільярдів доларів, – пояснив банкір.

Зокрема передбачено, що українська частка становить 2,8 мільярда доларів. За його словами, це розв'язало б багато питань для України у 2021 році, однак це не означає, що виконання програми просувається.

Що відомо про програму МВФ? 9 червня 2020 року Міжнародний валютний фонд



Першу частину грошей – 2,1 мільярда доларів, Україна отримала відразу, решта суми мала б надійти 4 траншами, у разі виконання умов. 9 червня 2020 року Міжнародний валютний фонд ухвалив програму щодо виділення Україні 5 мільярдів доларів. Програму зобов'язались виконати за 18 місяців. Гроші мають витратити на боротьбу з наслідками коронавірусу.Першу частину грошей – 2,1 мільярда доларів, Україна отримала відразу, решта суми мала б надійти 4 траншами, у разі виконання умов.

Як Україні отримати транш

Водночас банкір підкреслив, що Україна зобов'язана виконати умови МВФ. Це дозволить отримати обіцяні раніше гроші.

Ми можемо цього року встигнути отримати навіть 2 транші у межах програми МВФ, але для цього потрібна політична воля,

– заявив Фурса.

На думку Фурси, наразі бюрократичних перепон для виконання зобов'язань немає. Потрібно, щоб нардепи у Верховній Раді активно голосували за відповідні законопроєкти.

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