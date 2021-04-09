В Украине начал действовать закон о карантинных 8 тысячах для ФЛП
В Украине 9 апреля вступил в действие закон о выплатах предпринимателям из красной зоны карантина. Теперь ФЛП могут получить 8 тысяч гривен помощи от правительства.
Источник:"Голос Украины"
Чтобы получить выплату предприниматели должны подать заявление. Это следует сделать не позднее чем через 30 дней после того, как регион попал в красную зону.
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Кому не оказывать помощь
- Наемным работникам;
- ФЛП, государственная регистрация которых составляет менее 3 месяцев;
- предпринимателям, которые за последний отчетный год уплатили единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за себя менее чем за 6 месяцев;
- если основной вид деятельности не относится к перечню видов экономической деятельности.
Что нужно указывать в заявлении
Заявление на получение выплат следует подать через приложение Дия. В нем необходимо указать:
- имя и фамилия ФЛП;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- адрес регистрации места жительства заявителя;
- номер банковского счета заявителя для выплаты пособия – по стандарту IBAN;
- подтверждение соответствия застрахованного лица требованиям настоящего Закона;
- согласия заявителя на обработку персональных данных в соответствии с законом.
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