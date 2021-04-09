В Украине 9 апреля вступил в действие закон о выплатах предпринимателям из красной зоны карантина. Теперь ФЛП могут получить 8 тысяч гривен помощи от правительства.

Чтобы получить выплату предприниматели должны подать заявление. Это следует сделать не позднее чем через 30 дней после того, как регион попал в красную зону.

Интересно Могут ли ФЛП получить помощь в 8 тысяч гривен повторно: объяснения правительства

Кому не оказывать помощь

Наемным работникам;

ФЛП, государственная регистрация которых составляет менее 3 месяцев;

предпринимателям, которые за последний отчетный год уплатили единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за себя менее чем за 6 месяцев;

если основной вид деятельности не относится к перечню видов экономической деятельности.

Что нужно указывать в заявлении

Заявление на получение выплат следует подать через приложение Дия. В нем необходимо указать:

имя и фамилия ФЛП;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

адрес регистрации места жительства заявителя;

номер банковского счета заявителя для выплаты пособия – по стандарту IBAN;

подтверждение соответствия застрахованного лица требованиям настоящего Закона;

согласия заявителя на обработку персональных данных в соответствии с законом.

Обратите внимание! Помимо 8 тысяч от правительства, ФЛП также смогут получить помощь от местных властей. Органы на местах сами будут решать сколько они могут выделить для этого. Кстати, деньги от правительства можно получить до 31 декабря 2021 года.