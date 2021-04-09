В Україні 9 квітня вступив у дію закон про виплати підприємцям з червоної зони карантину. Тепер ФОПи можуть отримати 8 тисяч гривень допомоги від уряду.

Аби отримати виплату підприємці мають подати заяву. Це слід зробити не пізніше ніж за 30 днів після того, як регіон потрапив у червону зону.

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Кому не надаватимуть допомогу

Найманим працівникам;

ФОПам, державна реєстрація яких становить менше ніж 3 місяці;

підприємцям, які за останній звітний рік сплатили єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за себе менше ніж за 6 місяців;

якщо основний вид діяльності не належить до Переліку видів економічної діяльності.

Що потрібно вказувати у заяві

Заяву на отримання виплат слід подати через додаток Дія. У ній необхідно вказати:

ім'я та прізвище ФОПа;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

адресу реєстрації місця проживання заявника;

номер банківського рахунка заявника для виплати допомоги – за стандартом IBAN;

підтвердження відповідності застрахованої особи вимогам цього Закону;

згоди заявника на обробку персональних даних відповідно до закону.

Зверніть увагу! Крім 8 тисяч від уряду, ФОПи також зможуть отримати допомогу від місцевої влади. Органи на місцях самі вирішуватимуть скільки вони можуть виділити для цього. До речі, гроші від уряду можна отримати до 31 грудня 2021 року.