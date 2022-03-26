К сожалению, не всем удается выжить. Так, на войне от рук орков погибли уже 12 журналистов. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

В Украине с начала войны убили 12 журналистов

Эти журналисты освещали военные преступления России и стали жертвами. Еще 10 работников СМИ получили телесные повреждения разной степени тяжести.

По состоянию на сегодняшний день, по данным Единого реестра досудебных расследований, вооруженными силами России и другими оккупационными войсками, совершены преступления по меньшей мере в отношении 56 представителей СМИ,
– говорится в сообщении.

15 из пострадавших журналистов – граждане других государств, в том числе:

  • 4 граждан Британии
  • 2 граждан Чехии
  • 2 – Дании
  • 2 – ОАЭ
  • 1 – Швейцарии
  • 2 – граждан США

По мониторингу Института массовой информации, против журналистов и медиа в Украине с начала вторжения уже совершено 148 противоправных действий.

Венедиктова отметила, что защита журналистов – приоритет Офиса Генпрокурора.


В Украине с начала войны убили 12 журналистов / Фото Офиса генерального прокурора

Кроме того, правоохранителями зарегистрировано по меньшей мере 7 производств об обстрелах, уничтожении или повреждении телебашен и телерадиокомпаний.

К теме – оккупанты убили американского журналиста: смотрите видео