К сожалению, не всем удается выжить. Так, на войне от рук орков погибли уже 12 журналистов. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
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В Украине с начала войны убили 12 журналистов
Эти журналисты освещали военные преступления России и стали жертвами. Еще 10 работников СМИ получили телесные повреждения разной степени тяжести.
По состоянию на сегодняшний день, по данным Единого реестра досудебных расследований, вооруженными силами России и другими оккупационными войсками, совершены преступления по меньшей мере в отношении 56 представителей СМИ,
– говорится в сообщении.
15 из пострадавших журналистов – граждане других государств, в том числе:
- 4 граждан Британии
- 2 граждан Чехии
- 2 – Дании
- 2 – ОАЭ
- 1 – Швейцарии
- 2 – граждан США
По мониторингу Института массовой информации, против журналистов и медиа в Украине с начала вторжения уже совершено 148 противоправных действий.
Венедиктова отметила, что защита журналистов – приоритет Офиса Генпрокурора.
В Украине с начала войны убили 12 журналистов / Фото Офиса генерального прокурора
Кроме того, правоохранителями зарегистрировано по меньшей мере 7 производств об обстрелах, уничтожении или повреждении телебашен и телерадиокомпаний.
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