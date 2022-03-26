На жаль, не всім вдається вижити. Так, на війні від рук орків загинуло вже 12 журналістів. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

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В Україні з початку війни вбили 12 журналістів

Ці журналісти висвітлювали воєнні злочини Росії і стали їх жертвами. Ще 10 працівників ЗМІ отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Станом на сьогодні, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, збройними силами Росії та іншими окупаційними військами, скоєно злочини щонайменше відносно 56 представників ЗМІ,

– йдеться у повідомленні.

15 із постраждалих журналістів – громадяни інших держав, зокрема:

4 громадян Британії

2 громадян Чехії

2 – Данії

2 – ОАЕ

1 – Швейцарії

2 – громадян США

За моніторингом Інституту масової інформації, проти журналістів та медіа в Україні з початку вторгнення скоєно вже 148 протиправних дій.

Венедіктова зауважила, що захист журналістів – пріоритет Офісу Генпрокурора.



В Україні з початку війни вбили 12 журналістів / Фото Офісу генерального прокурора

Крім того, правоохоронцями зареєстровано щонайменше 7 проваджень щодо обстрілів, знищення або пошкодження телевеж та телерадіокомпаній.

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