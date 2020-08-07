В Украине начали взимать государственную пошлину за каждого пассажира, вылетающего из украинского аэропорта. Соответствующий закон вступил в силу 7 августа.

Закон предусматривает взыскание и за груз

Также закон определяет особенности взыскания госпошлины и за каждую тонну груза, который вывозят из Украины самолетами. Об этом информирует "РБК-Украина".

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Какие размеры взысканий:

за пассажира, путешествующего в пределах Украины, - 0,5 доллара;

за пассажира, путешествующего за границу – 2 доллара;

за каждую тонну груза в пределах Украины – 2,5 доллара;

за тонну груза, перевозящих за границу или ввозят в Украину – 10 долларов.

Отметим, что госпошлину не будут взимать в таких случаях:

перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств;

перевозки гуманитарной помощи;

в случае полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия и других событий;

санитарных авиарейсов.

Категории пассажиров, которые освобождаются от сбора: