В Украине начали брать сбор за вылет пассажира: детали
В Украине начали взимать государственную пошлину за каждого пассажира, вылетающего из украинского аэропорта. Соответствующий закон вступил в силу 7 августа.
Закон предусматривает взыскание и за груз
Также закон определяет особенности взыскания госпошлины и за каждую тонну груза, который вывозят из Украины самолетами. Об этом информирует "РБК-Украина".
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Какие размеры взысканий:
- за пассажира, путешествующего в пределах Украины, - 0,5 доллара;
- за пассажира, путешествующего за границу – 2 доллара;
- за каждую тонну груза в пределах Украины – 2,5 доллара;
- за тонну груза, перевозящих за границу или ввозят в Украину – 10 долларов.
Отметим, что госпошлину не будут взимать в таких случаях:
- перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств;
- перевозки гуманитарной помощи;
- в случае полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия и других событий;
- санитарных авиарейсов.
Категории пассажиров, которые освобождаются от сбора:
- пассажиры, относящиеся к категории лиц, освобождающихся от уплаты сборов в соответствии с законом;
- дети в возрасте до двух лет;
- транзитные пассажиры;
- пассажиры с сервисными билетами и в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.