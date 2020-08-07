В Україні розпочали брати збір за виліт пасажира: деталі
В Україні розпочали стягувати державне мито за кожного пасажира, що вилітає з українського аеропорту. Відповідний закон набув чинності 7 серпня.
Закон передбачає стягнення і за вантаж
Також закон визначає особливості стягнення держмита і за кожну тонну вантажу, який вивозять з України літаками. Про це інформує "РБК-Україна".
Читайте також МАУ скасувала 10 міжнародних рейсів до кінця серпня: список
Які розміри стягнень:
- за пасажира, що подорожує в межах України, – 0,5 долара;
- за пасажира, який мандрує за кордон, – 2 долари;
- за кожну тонну вантажу в межах України – 2,5 долари;
- за тонну вантажу, що перевозять за кордон або ввозять в Україну, – 10 доларів.
Зазначимо, що держмито не будуть стягувати у таких випадках:
- перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;
- перевезення гуманітарної допомоги;
- у разі польотів, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха та інших подій;
- санітарних авіарейсів.
Категорії пасажирів, які звільняються від збору:
- пасажири, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів відповідно до закону;
- діти у віці до двох років;
- транзитні пасажири;
- пасажири з сервісними квитками і в разі перевезення менш як 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.