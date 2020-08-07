В Україні розпочали стягувати державне мито за кожного пасажира, що вилітає з українського аеропорту. Відповідний закон набув чинності 7 серпня.

Закон передбачає стягнення і за вантаж

Також закон визначає особливості стягнення держмита і за кожну тонну вантажу, який вивозять з України літаками. Про це інформує "РБК-Україна".

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Які розміри стягнень:

за пасажира, що подорожує в межах України, – 0,5 долара;

за пасажира, який мандрує за кордон, – 2 долари;

за кожну тонну вантажу в межах України – 2,5 долари;

за тонну вантажу, що перевозять за кордон або ввозять в Україну, – 10 доларів.

Зазначимо, що держмито не будуть стягувати у таких випадках:

перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;

перевезення гуманітарної допомоги;

у разі польотів, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха та інших подій;

санітарних авіарейсів.

Категорії пасажирів, які звільняються від збору: