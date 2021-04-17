В Украине 16 апреля вступили в силу законы об усилении ответственности за нарушение пожарной безопасности. Они предусматривают штрафы до более 68 тысяч гривен и даже лишение свободы.

Речь идет о документах № 1366-ІХ и № 1367-ІХ. Верховная Рада одобрила их еще 30 марта, а президент Владимир Зеленский подписал 14 апреля.

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Что предусматривает закон об усилении ответственности

Нарушителей требований пожарной и техногенной безопасности будут наказывать штрафом от 1700 до 5100 гривен.

Если нарушение повлекло вред здоровью людей или повредило имущество – уголовная ответственность в виде:

штрафа 17 000 – 68 340 гривен;

или исправительные работы на срок до 2 лет;

или ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.

В случае, если нарушение привело к гибели человека или повреждению имущества в особо крупном размере – лишению свободы на срок от 3 до 8 лет.

Закон также усиливает ответственность:

за ложный вызов специальных служб от 350 до 3 400 гривен;

от 350 до 3 400 гривен; за невыполнение предписаний должностных лиц по пожарной и техногенной безопасности – штрафы от 1 700 до 5 100 гривен.

Закон № 1367-ІХ предусматривает штрафы за препятствование проверке пожарной безопасности. Нарушителям придется заплатить от 1 700 до 5 100 гривен.