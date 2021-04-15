На Прикарпатье в больнице произошел масштабный пожар: эвакуированы десятки людей
В Долине утром 15 апреля возник пожар в районной больнице. Вспыхнула кровля двухэтажного здания и одна из комнат.
Источник:ГСЧС
Пожар начался около половины восьмого утра. Центральная больница расположена в Долине на улице Оксаны Грицей.
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Пожар в больнице: что известно
- Площадь пожара составляла около 250 квадратных метров.
- Возникло возгорание кровли двухэтажного здания и одной комнаты в старом корпусе.
- Из помещения эвакуировали 37 человек.
Пожар локализовали за менее чем полтора часа / Фото ГСЧС
- На место направили пожарных из 5 частей, военизированный горно-спасательный отряд, а также мобильную оперативную группу и дежурную смену.
- Всего привлекли 75 человек личного состава и 17 единиц техники.
- Жертв и пострадавших нет.
- Что именно стало причиной возгорания – пока неизвестно.
Пожар произошел в старом корпусе больницы / Фото ГСЧС
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Пожары в Украине: последние громкие случаи
- На горе Кострич в Карпатах 14 апреля вспыхнул масштабный пожар: там загорелась трава. Как отметили очевидцы, к этому скорее всего причастны туристы, ведь там проходит популярный маршрут.
- В Харькове из-за сжигания травы загорелось кладбище. Пожарным удалось спасти зайчонка, который забился под одной из могильных плит, спасаясь от огня.
- В жилом комплексе "Апельсин" в центре Одессы 13 апреля вспыхнул пожар. Горел офис на 24 этаже. Спасатели эвакуировали 55 человек.
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