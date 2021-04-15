В Долине утром 15 апреля возник пожар в районной больнице. Вспыхнула кровля двухэтажного здания и одна из комнат.

Пожар начался около половины восьмого утра. Центральная больница расположена в Долине на улице Оксаны Грицей.

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Площадь пожара составляла около 250 квадратных метров.

Возникло возгорание кровли двухэтажного здания и одной комнаты в старом корпусе.

Из помещения эвакуировали 37 человек.



Пожар локализовали за менее чем полтора часа / Фото ГСЧС

На место направили пожарных из 5 частей, военизированный горно-спасательный отряд, а также мобильную оперативную группу и дежурную смену.

Всего привлекли 75 человек личного состава и 17 единиц техники.

Жертв и пострадавших нет.

Что именно стало причиной возгорания – пока неизвестно.



Пожар произошел в старом корпусе больницы / Фото ГСЧС

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