Президент Владимир Зеленский 14 апреля подписал два закона, ужесточающие ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности. Верховная Рада приняла документы 30 марта.

Отмечается, что цель этих законов – это охрана жизни людей и их имущества, национального богатства и окружающей среды.

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Закон № 1366-ІХ

В соответствии с Законом "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности" № 1366-IX, нарушение требований пожарной и техногенной безопасности теперь будут наказываться:

штрафом в размере от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

доходов граждан. нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, которые повлекли аварии и причинили вред здоровью людей или повредили имущество, предусматривается уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 1000 до 4020 необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительных работ на срок до двух лет , или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

доходов граждан, или , или ограничение или лишение свободы Если такие действия повлекли гибель людей или повредили имущество в особо крупном размере, ответственность будет предусматривать лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Кроме этого закон усиливает административную ответственность

за заведомо ложный вызов специальных служб пожарно-спасательного подразделения, полиции, бригады скорой помощи или других аварийно-спасательных формирований предусмотрены штрафы от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан;

доходов граждан; за невыполнение предписаний должностных лиц по пожарной и техногенной безопасности – штрафы от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Закон № 1367-ІХ

Владимир Зеленский также подписал взаимосвязанный Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам пожарной и техногенной безопасности" № 1367-ІХ.

Этот документ дополняет предыдущий и устанавливает административную ответственность за препятствование в проведении проверок по вопросам пожарной и техногенной безопасности.

Так, создание препятствий в деятельности уполномоченных должностных лиц в сфере пожарной и техногенной безопасности, связанной с проведением проверок, будет караться штрафом на сумму от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Обратите внимание! В течение последних пяти лет в Украине возникло более 352 тысяч пожаров, которые нанесли прямой ущерб на более 6 миллиардов гривен. В результате возгорания погибли более 11 тысяч человек, в том числе 359 детей, а травмы получили более 7 тысяч человек.