Президент Володимир Зеленський 14 квітня підписав два закони, що посилюють відповідальність за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки. Верховна Рада ухвалила документи 30 березня.

Зазначається, що мета цих законів – це охорона життя людей та їхнього майна, національного багатства та довкілля.

Читайте також Уряд має організувати перевірку правил пожежної безпеки в соцустановах, – Зеленський

Закон № 1366-ІХ

Згідно з Законом "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки" № 1366-ІХ, порушення вимог пожежної та техногенної безпеки тепер каратимуться:

Штрафом у розмірі від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

доходів громадян. порушення вимог пожежної та техногенної безпеки, які спричинили аварії та заподіяли шкоду здоров'ю людей або пошкодили майно, передбачається кримінальна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 1000 до 4020 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт на строк до двох років , або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років .

доходів громадян, або , або обмеження чи позбавлення волі . Якщо такі дії спричинили загибель людей чи пошкодили майно в особливо великому розмірі, відповідальність передбачатиме позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Окрім цього закон посилює адміністративну відповідальність

за свідомо неправдивий виклик спеціальних служб – пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади швидкої допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань передбачені штрафи від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

доходів громадян; за невиконання приписів посадових осіб щодо пожежної та техногенної безпеки – штрафи від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон № 1367-ІХ

Володимир Зеленський також підписав взаємопов'язаний Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки" № 1367-ІХ.

Цей документ доповнює попередній та встановлює адміністративну відповідальність за перешкоджання у проведенні перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки.

Так, створення перешкод у діяльності уповноважених посадових осіб у сфері пожежної та техногенної безпеки, пов'язаній з проведенням перевірок, каратиметься штрафом на суму від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зверніть увагу! Протягом останніх п’яти років в Україні виникло більш як 352 тисячі пожеж, що завдали прямих збитків на понад 6 мільярдів гривень. Унаслідок загоряння загинуло понад 11 тисяч людей, зокрема 359 дітей, а травми отримали більш як 7 тисяч осіб.