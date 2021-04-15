У Долині вранці 15 квітня виникла пожежа у районній лікарні. Спалахнула покрівля двоповерхової будівлі та одна з кімнат.

Пожежа почалася близько опів на восьму ранку. Центральна лікарня розташована у Долині на вулиці Оксани Грицей. До речі В Україні посилили відповідальність за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки Пожежа у лікарні: що відомо Площа пожежі складала близько 250 квадратних метрів.

Виникло займання покрівлі двоповерхової будівлі та однієї кімнати у старому корпусі.

З приміщення евакуювали 37 осіб.

Пожежу локалізували за менш ніж півтори години / Фото ДСНС На місце направили пожежників із 5 частин, воєнізований гірничо-рятувальний загон, а також мобільну оперативну групу та чергову зміну.

Всього залучили 75 осіб особового складу та 17 одиниць техніки.

Жертв та постраждалих немає.

Що саме стало причиною займання – наразі невідомо.

Пожежа сталася у старому корпусі лікарні / Фото ДСНС Масштабна пожежа у Долині: дивіться відео Пожежі в Україні: останні гучні випадки На горі Кострич у Карпатах 14 квітня спалахнула масштабна пожежа: там загорілася трава. Як зазначили очевидці, до цього найімовірніше причетні туристи, адже там пролягає популярний маршрут.

У Харкові через спалювання трави загорівся цвинтар. Пожежникам вдалося врятувати зайченя, яке забилося під однією з могильних плит, рятуючись від вогню.

У житловому комплексі "Апельсин" в центрі Одеси 13 квітня спалахнула пожежа. Горів офіс на 24 поверсі. Рятувальники евакуювали 55 людей.