Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на заседании Европарламента, передает 24 канал.

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Она констатировала, что тысячи украинцев пешком шли к границе с ЕС в поисках убежища, потому что в Украине стало опасно.

Потому что в Украине начинается ужасающий отсчет смертей. Дети, женщины умирают, потому что президент Путин решил, что Украина не имеет права на существование. И мы никогда не позволим этого,

– подытожила она.

Во время заседания Европарламента Владимир Зеленский подчеркнул, что в результате позорных действий российских захватчиков погибли 16 невинных детей . И это несмотря на официальные заявления Путина о том, что его изверги якобы не стреляют по гражданским объектам.

Заседание Европарламента: смотрите видео

Европарламент уже принял заявку Украины на вступление в ЕС, началась специальная процедура вступления.