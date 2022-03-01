Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на заседании Европарламента, передает 24 канал.
Важно Полный текст речи Зеленского на заседании Европарламента
Она констатировала, что тысячи украинцев пешком шли к границе с ЕС в поисках убежища, потому что в Украине стало опасно.
Потому что в Украине начинается ужасающий отсчет смертей. Дети, женщины умирают, потому что президент Путин решил, что Украина не имеет права на существование. И мы никогда не позволим этого,
– подытожила она.
Во время заседания Европарламента Владимир Зеленский подчеркнул, что в результате позорных действий российских захватчиков погибли 16 невинных детей. И это несмотря на официальные заявления Путина о том, что его изверги якобы не стреляют по гражданским объектам.
Заседание Европарламента: смотрите видео
Европарламент уже принял заявку Украины на вступление в ЕС, началась специальная процедура вступления.
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