В начале мая в Украине наконец потеплеет. На Пасху и майские праздники украинцев ждет солнечная погода. В большинстве регионов температура воздуха достигнет +23 градусов.

Постепенно потеплеет – с 27 апреля по 1 мая температура воздуха будет подниматься. Однако 30 апреля почти всю Украину накроют грозы. Сухо будет только на юге.

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Когда будет тепло

Дожди не будут отпускать Запад еще 1 мая, но грозы в этот период уже не прогнозируют. Хотя слишком холодно в этих областях не будет +16...+18 градусов. Только на Волыни и Ровненщине прогнозируют +13...+15.

прогнозируют +13...+15. Однако жители других регионов смогут наслаждаться солнечной и теплой погодой. Например в Центре Украины столбики термометров будут держаться на уровне +16..+19.

Украины столбики термометров будут держаться на уровне +16..+19. Такая же ситуация будет в Киеве.

Самую теплую погоду обещают, традиционно, на Юге. В частности, на Николаевщине, Одесщине, Херсонщине прогнозируют аж + 21...+23 градуса.

К слову, ночная температура не будет слишком высокой, однако и заморозки в начале месяца не обещают +7...+10 градусов.

Обратите внимание! Синоптик Леонид Горбань в комментарии 24 каналу рассказывал, что на Пасху погода будет довольно теплой. Однако после праздников возможно небольшое похолодание, дожди и даже легкие ночные морозы.



Прогноз погоды 1 мая / Карта Укргидрометцентра