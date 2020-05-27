В Украине назревает критическая ситуация с запасами пресной воды, – WWF

Главной причиной ситуации называют невыполнение норм действующего законодательства.

Во Всемирном фонде дикой природы заявили, что в сфере водных ресурсов Украины назревает критическая ситуация с запасами пресной воды. Главной причиной ситуации называют невыполнение норм действующего законодательства.

"Если представить себе эту проблему в виде пирамиды, то внизу ее платформой будет – невыполнение законодательства Украины в управлении водными ресурсами. Такая проблема, к сожалению, у стран третьего мира. И это все последствия того, что не работает Экоинспекция", – убеждена руководитель практики "Вода" WWF Украины Ольга Денищик.

По словам экспертов, ситуацию может изменить только комплексная национальная стратегия. По их мнению, для решения проблемы нужно пересмотреть все действующие нормы, которые в основном внедрены хаотично.

"Если рассмотреть отдельные инструменты, например, тоже повышение штрафов. Это вроде и важный шаг, но не определяющий. Среди мер противодействия разрушительным воздействиям должны быть те, которые сводят к минимуму саму вероятность экологической безответственности", – считает руководитель центра антикризисных исследований Ярослав Жалило.

Эксперты убеждены, что после децентрализации местная власть должна стать опорой развития собственных регионов и это должна учесть новая комплексная политика.