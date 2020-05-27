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В Україні назріває критична ситуація із запасами прісної води, – WWF

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Вода
Вода

Головною причиною ситуації називають невиконання норм діючого законодавства.

У Всесвітному Фонді дикої природи заявили, що у сфері водних ресурсів України назріває критична ситуація з запасами прісної води. Головною причиною ситуації називають невиконання норм діючого законодавства.

"Якщо уявити собі цю проблему у вигляді піраміди, то внизу її платформою буде – невиконання законодавства України в управлінні водними ресурсами. Така проблема, на жаль, є у країн третього світу. І це усе наслідки того, що не працює Екоінспекція", – переконана керівник практики "Вода" WWF Україна Ольга Денищик.

За словами експертів, ситуацію може змінити лише комплексна національна стратегія. На їхню думку, для вирішення проблеми потрібно переглянути усі діючі норми, які здебільшого впроваджені хаотично.

"Якщо розглянути окремі інструменти, приміром, теж підвищення штрафів. Це ніби і важливий крок, але не визначальний. Серед заходів протидії руйнівних впливів мають бути ті, які зводять до мінімуму саму ймовірність екологічної безвідповідальності", – вважає керівник центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло.

Експерти переконані, що після децентралізації, місцева влада має стати опорою розвитку власних регіонів і це має врахувати нова комплексна політика.

Автор: Даша Птаховська
Теги: Екологія Новини України
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