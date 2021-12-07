Об этом сообщил в эфире 24 канала исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик. Он отметил, что некоторые члены комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не появляются на встрече, чем подрывают кворум.

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Как отметил Боровик, 6 декабря заседание в очередной раз сорвалось из-за отсутствия одного из членов. Поэтому встречу снова перенесли – на 7 декабря. В то же время из-за такого саботажа у международных партнеров может наконец лопнуть терпение.

Мы пострадаем, поскольку Украине нельзя будет верить, как партнеру. Ведь она что-то обещает, а на самом деле не делает Андрей Боровик Директор Transparency International Ukraine

По словам эксперта, из-за угрозы России и потребности государства в деньгах от партнеров Украина не может игнорировать требования Запада. Поскольку это может стоить Украине международной поддержки, которую очень трудно удерживать.

Обратите внимание! Боровик напомнил, что назначение главы САП длится уже 15 месяцев – с октября 2020 года.

Боровик рассказал о последствиях саботажа избрания руководителя САП: смотрите видео

Избрание руководителя САП: коротко