Об этом сообщил в эфире 24 канала исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик. Он отметил, что некоторые члены комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не появляются на встрече, чем подрывают кворум.
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Как отметил Боровик, 6 декабря заседание в очередной раз сорвалось из-за отсутствия одного из членов. Поэтому встречу снова перенесли – на 7 декабря. В то же время из-за такого саботажа у международных партнеров может наконец лопнуть терпение.
Мы пострадаем, поскольку Украине нельзя будет верить, как партнеру. Ведь она что-то обещает, а на самом деле не делает
По словам эксперта, из-за угрозы России и потребности государства в деньгах от партнеров Украина не может игнорировать требования Запада. Поскольку это может стоить Украине международной поддержки, которую очень трудно удерживать.
Боровик рассказал о последствиях саботажа избрания руководителя САП: смотрите видео
Избрание руководителя САП: коротко
- Специализированная антикоррупционная прокуратура уже более года существует без полноценного руководителя.
- В течение нескольких месяцев конкурсная комиссия выбирает руководство органа, однако с лета 2021 года заседание блокируют.
- В то же время генпрокурор Украины Ирина Венедиктова объяснила, почему затягивается конкурс на руководителя САП.