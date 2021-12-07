Про це повідомив в ефірі 24 каналу виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик. Він зазначив, що деякі члени комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не з'являються на зустрічі, чим підривають кворум.

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Як зауважив Боровик, 6 грудня засідання вкотре зірвалось через відсутність одного з членів. Тож зустріч знову перенесли – на 7 грудня. Водночас через такий саботаж у міжнародних партнерів може врешті увірватись терпець.

Ми постраждаємо, оскільки Україні не можна буде вірити, як партнеру. Адже вона щось обіцяє, а насправді не робить Андрій Боровик Директор Transparency International Ukraine

За словами експерта, через загрозу Росії та потребу держави у грошах від партнерів Україна не може ігнорувати вимоги Заходу. Оскільки це може коштувати Україні міжнародної підтримки, яку дуже важко утримувати.

Зверніть увагу! Боровик нагадав, що призначення очільника САП триває вже 15 місяців – з жовтня 2020 року.

Боровик розповів про наслідки саботування обрання керівника САП: дивіться відео



Обрання керівника САП: коротко