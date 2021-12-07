Про це повідомив в ефірі 24 каналу виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик. Він зазначив, що деякі члени комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не з'являються на зустрічі, чим підривають кворум.
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Як зауважив Боровик, 6 грудня засідання вкотре зірвалось через відсутність одного з членів. Тож зустріч знову перенесли – на 7 грудня. Водночас через такий саботаж у міжнародних партнерів може врешті увірватись терпець.
Ми постраждаємо, оскільки Україні не можна буде вірити, як партнеру. Адже вона щось обіцяє, а насправді не робить
За словами експерта, через загрозу Росії та потребу держави у грошах від партнерів Україна не може ігнорувати вимоги Заходу. Оскільки це може коштувати Україні міжнародної підтримки, яку дуже важко утримувати.
Боровик розповів про наслідки саботування обрання керівника САП: дивіться відео
Обрання керівника САП: коротко
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже понад рік існує без повноцінного керівника.
- Упродовж кількох місяців конкурсна комісія обирає керівництво органу, однак з літа 2021 року засідання блокують.
- Водночас генпрокурорка України Ірина Венедіктова пояснила, чому затягується конкурс на керівника САП.