Государственная служба статистики за время карантина не дает информацию о причинах смертей в Украине. Ведомство ограничивается лишь данными о количестве умерших.

Информацию о том, что Госстат не публикует данные о смертности в Украине, первым заметили аналитики из "Опендатабот".

В начале года они обратились к Госстату с просьбой предоставить статистику по смертности в Украине, в том числе и от болезней органов дыхания, гриппа и пневмоний. Также хотели отслеживать динамику во время карантина. Однако в ответ узнали, что служба не публикует эту информацию во время карантина.

Почему так произошло: объяснение Госстата

В Госстате отсутствие информации о причинах смерти объяснили введенным карантином.

"Во время действия карантина отделы государственной регистрации актов гражданского состояния межрегиональных управлений Министерства юстиции временно прекратили предоставлять территориальным органам Госкомстата документы, удостоверяющие случаи смерти и содержащие информацию о причинах смерти украинцев. Следовательно, фактически с начала марта Государственная служба статистики не располагает информацией о причинах смертей украинцев", – заявили в Госстате.

О каких документах идет речь

Документы, удостоверяющие случаи смерти:

больничные свидетельства (фельдшерские справки) о смерти,

больничные свидетельства о перинатальной смерти,

копии решений суда об факте смерти.

Стоит отметить, что документы о смертности в органы статистики отделы регистрации передают раз в месяц в бумажном виде. Именно такой способ передачи данных предусмотрен законодательством. На основании этих документов формируется ежемесячная статистическая информация о количестве умерших с распределением по причинам смерти.

"Вместе с тем Министерство юстиции поручило подчиненным территориальным органам обеспечить представление отчета о государственной регистрации рождений, смертей, браков, расторгнутых браков в электронном формате. Однако этот отчет не содержит информации из документов, удостоверяющих случаи смерти (по причинам). Поэтому до конца карантина ежемесячная статистическая информация о количестве умерших по Украине и по регионам будет формироваться и публиковаться без распределения умерших по причинам смерти", – заявили в Госстате.

Почему важна статистика о причинах смерти в Украине

Аналитики пытались исследовать статистику по смертности в Украине, в том числе и от болезней органов дыхания, гриппа и пневмоний. Также хотели отслеживать динамику во время карантина.

По данным службы статистики, до старта карантина ежемесячно от болезней дыхательных путей умирало около тысячи человек, из них из-за ОРВИ и пневмонии – около 500 человек. Пиковым месяцем с наибольшим смертностью людей от проблем с дыхательными путями из года в год остается январь. Официальные данные, обнародованные Минздравом по состоянию на 4 июня 2020 года, говорят о 747 смертях от коронавируса с начала карантина – это в среднем 249 умерших в месяц. Этот показатель вдвое меньше данных о смертности от ОРВИ и пневмонии за тот же период 2019 года.

"Для того, чтобы делать выводы об оправданности карантина, который нанес значительный ущерб всем сферам жизни украинцев, мы должны владеть данными о реальных показателях смертности и их причинах", – заявил основатель "Опендатабот" Алексей Иванкин.