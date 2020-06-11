Державна служба статистики за час карантину не подає інформацію про причини смертей в Україні. Відомство обмежується лише даними про кількість померлих.

Інформацію про те, що Держстат не публікує дані про смертність в Україні, першим помітили аналітики з "Опендатабот".

На початку року вони звернулись до Держстату з проханням надати статистику по смертності в Україні, в тому числі й від хвороб органів дихання, грипу та пневмоній. Також хотіли відстежувати динаміку під час карантину. Проте у відповідь дізналися, що служба не публікує цю інформацію під час карантину.

Чому так сталося: пояснення Держстату

У Держстаті відсутність інформації про причини смерті пояснили запровадженим карантином.

"Під час дії карантину відділи державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції тимчасово припинили надавати територіальним органам Держстату документи, що засвідчують випадки смерті та містять інформацію про причини смерті українців. Отже, фактично з початку березня Державна служба статистики не має інформації про причини смертей українців", – заявили в Держстаті.

Про які документи йде мова

Документи, що засвідчують випадки смерті:

лікарські свідоцтва (фельдшерські довідки) про смерть,

лікарські свідоцтва про перинатальну смерть,

копії рішень суду про встановлення факту смерті.

Варто відзначити, що документи про смертність в органи статистики відділи реєстрації передають раз на місяць в паперовому вигляді. Саме такий спосіб передачі даних передбачений законодавством. На підставі цих документів формується щомісячна статистична інформація щодо кількості померлих з розподілом за причинами смерті.

"Водночас Міністерство юстиції доручило підпорядкованим територіальним органам забезпечити подання звіту щодо державної реєстрації народжень, смертей, шлюбів, розірвань шлюбів в електронному форматі. Проте цей звіт не містить інформації з документів, що засвідчують випадки смерті (за причинами). Тому до кінця карантинних обмежень щомісячна статистична інформація про кількість померлих по Україні та за регіонами буде формуватися та оприлюднюватися без розподілу померлих за причинами смерті", – заявили у Держстаті.

Чому важлива статистика про причини смерті в Україні

Аналітики намагалися дослідити статистику по смертності в Україні, в тому числі й від хвороб органів дихання, грипу та пневмоній. Також хотіли відстежувати динаміку під час карантину.

За даними служби статистики, до старту карантину щомісяця від хвороб дихальних шляхів вмирало близько тисячі осіб, з них через ГРВІ та пневмонії — близько 500 людей. Піковим місяцем з найбільшою смертністю людей від проблем із дихальними шляхами з року в рік залишається січень. Офіційні дані, оприлюднені МОЗ станом на 4 червня 2020 року, говорять про 747 смертей від коронавірусу від початку карантину — це в середньому 249 померлих на місяць. Цей показник удвічі менший від даних про смертність від ГРВІ та пневмоній за той самий період 2019 року.

"Для того, аби робити висновки про виправданість карантину, який завдав значної шкоди усім сферам життя українців, ми маємо володіти даними про реальні показники смертності та їх причини", – заявив засновник "Опендатабот" Олексій Іванкін.