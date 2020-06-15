Общеобязательное накопление пенсий, то есть второй уровень пенсионной системы или, как его еще называют, приватизация пенсий, имеет ряд недостатков. Как показывает опыт других стран, единственный, кто получил пользу от этой реформы, – финансовый сектор.

Об этом 24 каналу заявил национальный координатор Международной организации труда (МОТ) в Украине Сергей Савчук.

Еще в 1980-х годах в некоторых странах Латинской Америки началось внедрение второго уровня пенсионной системы. Первой тогда стала Чили. Согласились Перу, Аргентина, Колумбия и другие.

К теме Приватизация пенсий: чем опасна и какие последствия

Еще 14 стран Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии уже после развала социалистического блока присоединились к внедрению второго уровня. По информации на 2018 год, 18 стран из этих 30 отменили приватизацию пенсионной системы.

Ни тогдашние, ни будущие пенсионеры декларируемой пользы от введения второго уровня не получили. Все финансовые риски были перенесены с государства на отдельных людей,

– замечает Сергей Савчук.

​Последствия полной или частичной приватизации пенсий:

Уровень охвата этими пенсиями не увеличился. То есть он либо оставался на том же уровне, либо же уменьшился.

Размер пенсионных выплат сократился. Увеличилось как гендерное неравенство, так и неравенство в доходах.

Расходы на передачу управления в частные фонды вторичной системы были значительными.

Застрахованные лица, которые хотели перейти из одного частного фонда в другой, должны были нести непомерные расходы.

Высокие административные расходы самих пенсионных фондов несравненно выше административных расходов государственного пенсионного фонда.

Потеря государством рычагов управления. Регуляторные и надзорные функции перешли частным пенсионным фондам.

Стоит прочитать Требования МВФ относительно тарифов и пенсионного возраста: в Минфине все разложили по полочкам

Эксперт добавляет, что на основе проанализированных данных этих стран нет оснований ожидать, что введение второго уровня в Украине принесет другой, лучший результат. Между тем, все те негативные последствия, с которыми столкнулись указанные страны, могут стать реальностью и для нашей страны.

Страны, которые приватизировали пенсионные системы:

Латинская Америка: Чили, Перу, Аргентина, Колумбия, Уругвай, Боливия, Мексика, Венесуэла, Сальвадор, Никарагуа, Коста Рика и Эквадор, Доминиканская Республика, Панама.

Восточная Европа и бывший СССР: Венгрия, Казахстан, Хорватия, Польша, Латвия, Болгария, Эстония, Россия, Литва, Румыния, Словакия, Македония, Чехия, Армения.

Африка: Нигерия и Гана.