Возможность внедрения второго уровня пенсионной системы обсуждается уже в течение длительного времени. Еще в 2018 году Международная организация труда основательно проанализировала введение так называемого второго уровня (его еще называют приватизацией пенсий) в странах, которые провели такую реформу. Речь идет о примерно 30 странах во всем мире. Результаты анализа оказались неутешительными.

О последствиях для стран, которые ввели второй уровень пенсионной системы и к чему может привести ее внедрение в Украине, – журналистка 24 канала в эксклюзивном интервью обсудила с национальным координатором Международной организации труда (МОТ) в Украине Сергеем Савчуком.

Опасность приватизации пенсий

Сергей, когда и какие страны начали приватизировать пенсии?

Внедрение второго уровня в этих странах началось в начале 1980-х годов. Стартовала вторая система из Латинской Америки. Чили – фактически стала первой страной, которая это сделала. Впоследствии, Перу, Аргентина, Колумбия.

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После развала социалистического блока к этой реформе присоединились еще 14 стран Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии. Речь идет о таких странах как: Венгрия, Казахстан, Латвия, Болгария, Эстония, Польша и другие. Правда, по состоянию на 2018 год 18 стран из этих 30 отменили приватизацию пенсионной системы.

Кто такой Сергей Савчук? Национальный координатор Международной организации труда Международной организации труда в Украине (МОТ).

Основана в 1919 году правительствами разных стран для поддержки международного сотрудничества в деле обеспечения мира во всем мире и уменьшения социальной несправедливости за счет улучшения условий труда. Приоритетное направление деятельности МОТ – борьба с бедностью и безработицей, запрет детского труда. 185 государств являются сейчас членами МОТ.

Почему они пошли на такой шаг?

МОТ ввела такой термин как реформа реформы, то есть откат реформы назад к солидарной системе. Второй уровень во многих странах не привел к ожидаемым результатам. Введя приватизацию пенсий реформа или вообще не дала результата, или происходило существенное ухудшение ситуации.

Сергей Савчук рассказывает о рисках второго уровня / Фото из открытых источников

Стоит ли Украине рисковать и вводить второй уровень пенсионной реформы?

В контексте Украины, МОТ достаточно четко, основываясь на сравнительной практике, собранной в этих 30 странах, настойчиво рекомендовала воздержаться от введения второго уровня.

Это делалось опираясь на те исходные данные, которые есть в стране. Самая большая проблема – дефицитный бюджет солидарной системы пенсионного фонда. То есть не урегулировав проблему дефицита первого уровня пенсионного обеспечения общеобязательного социального страхования вводить второй уровень кажется несколько преждевременно.

Эффективность такого шага будет крайне сомнительной. По типологии примеров разных стран, которые пошли по пути полной приватизации пенсий то есть полной передачи государственного фонда в частные руки или частичной приватизации. Мы имеем примеры в основном из Латинской Америки, где прошла полная приватизация. Некоторые страны Латинской Америки, а также Центральной и Восточной Европы пошли путем частичной приватизации, но в одной из них ожидания от введения второго уровня не оправдались.

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Последствия полной или частичной приватизации пенсий:

Уровень охвата этими пенсиями не увеличился. То есть он или оставался на том же уровне или наоборот сократился и уменьшился.

Размер пенсионных выплат сократился. Увеличилось как гендерное, так и неравенство в доходах.

Расходы на передачу управления в частные фонды вторичной системы были значительными.

Застрахованные лица, которые хотели перейти из одного частного фонда в другой, должны были нести непомерные расходы.

Высокие административные расходы самих пенсионных фондов несравненно выше административные расходы государственного пенсионного фонда.

Потери государством рычагов управления. Передача регуляторных и надзорных функций перешла в частные пенсионные фонды.

Проанализировав 30-летний опыт стран, которые полностью или частично приватизировали пенсии, кто остался в выигрыше?

Единственный кто получил пользу от этой реформы – финансовый сектор. Ни тогдашние, ни будущие пенсионеры никакой пользы от введения второго уровня – не получили. Все эти финансовые риски были перенесены с государства на отдельных людей.

Последствия реформы для Украины

Каковы риски введения второго уровня пенсионной реформы для Украины?

На основе проанализированных данных стран, что уже прибегли к подобной реформе, у нас нет оснований ожидать, что введение второго уровня в Украине принесет другой, более положительный результат. Однако, все те негативные последствия, с которыми столкнулись указанные страны, могут стать реальностью и для Украины.

Переходные расходы / по данным МОТ

Но ведь часто мы слышим, что благодаря приватизации пенсий удастся увеличить количество тех, кто их будет получать?

Очень часто ссылаются на прогнозы , что через 20 лет лишь 40% украинских пенсионеров будут иметь право на получение страховой пенсии. Действительно, по данным МОТ сейчас лишь 36 % населения в возрасте 15-64 лет в Украине платят взносы по государственной пенсионной системе. В долгосрочной перспективе, такой низкий охват может привести к тому, что более 60 % людей пенсионного возраста не получат права на пенсию.

Но ожидать, что введение второго уровня позволит расширить охват пенсионным обеспечением, наверное, не следует. Это мы видим на примерах других стран, где охват или остался неизменным или же наоборот, снизился.

Так, например, до реформы 1993 года в Аргентине уровень охвата составлял 46% у мужчин и 42% у женщин. Через 30 лет он сократился до 35% у мужчин и 31% у женщин. В Венгрии, которая ближе к нам, с 75% в 1998 году до 71%. То есть почти на 3,2%. В близкой к нам Польше уровень охвата остался на том же уровне, то есть не увеличился.

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Однако некоторые говорят, что после приватизации пенсий размер выплат увеличится?

По коэффициенту замещения, говоря понятным языком, процента, что составляет пенсия по отношению к предыдущему заработка, который по Конвенции МОТ №102 должна составлять не менее 40%, то в странах, которые ввели второй уровень он не увеличивался.

Так, например, в Венгрии, он упал на 12,5% для людей, у которых страховой стаж составлял 20 лет, а у тех, чей страховой стаж составлял 30 лет, он упал еще больше – на 18%.

К примеру, в Польше с 67% после приватизации коэффициент уменьшился до менее чем 40%.

Это происходило во всех странах, которые вводили приватизацию пенсий. То есть мы не имеем доказательств того, что введение второго уровня может улучшить ситуацию с размером пенсий.

Расходы, понесенные странами из-за введения второго уровня / по данным МОТ

Какова ситуация с пенсионной реформой в Украине?

Были сделаны определенные шаги по повышению размеров текущих пенсий, их индексации, что, безусловно, было позитивным шагом для сегодняшних пенсионеров.

Однако начиная с 2016 года поступления в Пенсионный фонд существенно сократились из-за уменьшения размера единого социального взноса. Как результат, более 40% общих расходов Пенсионного фонда покрываются за счет государственного бюджета. В 2018 году трансфер из государственного бюджета в Пенсионный фонд составил 4.2 процента ВВП, треть из которых была направлена непосредственно на покрытие его дефицита. Без сбалансирования солидарной пенсионной системы вряд ли можно говорить о введении пенсионного обеспечения второго уровня.

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Как можно заполнить бюджет Пенсионного фонда Украины?

В 2020 году МОТ выпустила обстоятельную публикацию "Будущее пенсионной системы Украины: адекватность, охват и устойчивость", которая содержит ряд рекомендаций по обеспечению устойчивости пенсионной системы, а также, собственно, опасения относительно возможного введения пенсионного обеспечения второго уровня. Рекомендую всем, кто интересуется тематикой пенсионного обеспечения, ознакомиться с этим материалом.

Анализ, проведенный экспертами МОТ, показал, что текущая формула расчета пенсий не обеспечивает уровень пенсионного обеспечения, предусмотренного Конвенцией МОТ №102, которую Украина ратифицировала того же 2016 года. Ведь 1% замещения за каждый год страхового стажа в течение 30 лет дает лишь 30%. Итак, формула расчета пенсий должна быть пересмотрена в сторону увеличения для обеспечения размера пенсии минимум на уровне 40% после 30 лет страхового стажа, как того требует вышеупомянутая Конвенция для страховых пенсий.

Есть неотложная потребность в росте показателей формальной занятости (особенно молодежи и женщин), формализации трудовых отношений через заключение именно трудовых договоров, а также усиление соблюдения законодательства о труде, в частности в части надлежащего декларирования труда и уплате единого социального взноса.

Однако это лишь несколько из ряда многих важных, а порой сложных вопросов, на которые должны быть найдены ответы. Для создания перспектив для устойчивой пенсионной системы в Украине три стороны – Правительство вместе с организациями работодателей и профсоюзами должны выработать общее видение будущего пенсионной системы в Украине. И Международная организация труда готова оказывать поддержку этому процессу.