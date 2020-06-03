Кабинет Министров подготовил проект закона, согласно которому разрешено запускать полноценную работу электронных трудовых книжек. Далее этот документ правительство передаст в Раду.

Что известно об автоматическом начислении пенсий

На заседании 3 июня Кабмин принял проект закона относительно автоматического назначения пенсии по возрасту и введения учета трудовой деятельности работника в электронной форме. Об этом премьер Денис Шмыгаль написал в телеграмме.

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По словам главы правительства, этот законопроект позволит назначать пенсию через личный электронный кабинет на веб-портале е-услуг Пенсионного фонда. В то же время соответствующее заявление подавать не надо будет.

Кроме того, документ упростит доступ к получению информации о приобретенном стаже для назначения выплат. А это значит, что пенсии будут начисляться автоматически.

Документ должен быть доработан в течение дня 3 июня.

"Это фактически определенный прорыв и реформа", – подчеркнул Шмыгаль.

Проект закона относительно автоматического назначения пенсии по возрасту и введения учета трудовой деятельности работника в электронной форме: документ

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Что этому предшествовало

В Украине хотят проводить индексацию пенсий ежегодно 1 марта. Однако 1 марта 2020 года это не произошло из-за "дыры в бюджете".

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что это наверстают и повысят выплаты в 2020 году. Также она пообещала, что перерасчет пенсий обязательно осуществят в 2020 году. Таким образом, 11 миллионов пенсионеров смогут получить более высокую пенсию.

Между выплатами людей, которые пошли 2 года назад, и 20 – большая разница. Нам надо осовременивать их пенсии, потому что это несправедливо. Соответственно, и переиндексацию будут получать на разные суммы: один – 2 тысячи, другой – до ста гривен. Мы это скорректируем, подготовим программу,

– добавила Лазебная.

Последний раз пересчитали пенсии и увеличили их размер в марте 2019 года. Тогда выплаты возросли на 17 – 18%. Ранее уже бывшая министр соцполитики Юлия Соколовская, обещала, что индексацию проведут в сентябре 2020-го. Новый премьер Шмыгаль заявил, что индексацию проведут в сентябре.