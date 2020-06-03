Кабінет Міністрів підготував проєкт закону, згідно з яким дозволено запускати повноцінну роботу електронних трудових книжок. Далі цей документ уряд передасть в Раду.

Що відомо про автоматичне нарахування пенсій

На засіданні 3 червня Кабмін ухвалив проєкт закону щодо автоматичного призначення пенсії за віком та запровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Про це прем’єр Денис Шмигаль написав у телеграмі.

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За словами очільника уряду, цей законопроєкт дасть змогу призначати пенсію через особистий електронний кабінет на вебпорталі е-послуг Пенсійного фонду. Водночас відповідну заяву подавати не треба буде.

Крім того, документ спростить доступ до отримання інформації про набутий стаж для призначення виплат. А це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

Документ має бути доопрацьовано протягом дня 3 червня.

"Це фактично певний прорив і реформа", – наголосив Шмигаль.

Проєкт закону щодо автоматичного призначення пенсії за віком та запровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі: документ

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Що цьому передувало

В Україні хочуть проводити індексацію пенсій щорічно 1 березня. Однак 1 березня 2020 року це не відбулося через "діру в бюджеті".

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що це надолужать та підвищать виплати у 2020 році. Також вона пообіцяла, що перерахунок пенсій обов'язково здійснять у 2020 році. Такми чином, 11 мільйонів пенсіонерів зможуть отримати більшу пенсію.

Між виплатами людей, які пішли 2 роки тому, і 20 – велика різниця. Нам треба осучаснювати їхні пенсії, бо це несправедливо. Відповідно, і переіндексацію отримуватимуть на різні суми: один – 2 тисячі, інший – до ста гривень. Ми це скорегуємо, підготуємо програму,

– додала Лазебна.

Востаннє перерахували пенсії та збільшили їхній розмір у березні 2019 року. Тоді виплати зросли на 17 – 18%. Раніше вже колишня міністерка соцполітики Юлія Соколовська, обіцяла, що індексацію виконають у вересні 2020-го. Новий прем'єр Шмигаль заявив, що індексацію проведуть у вересні.