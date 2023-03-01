Это редкое явление. Венера и Юпитер были расположены близко друг от друга и поэтому с земли казалось, будто в небе зависли две точки. Об этом информирует 24 Канал.

К теме Как Юпитер Венеру "целовал": яркие фото пользователей во время космического явления

Над Украиной заметили две яркие точки

Так, украинцы наблюдали парад планет из-за сближения Венеры и Юпитера. Их можно было увидеть на небе в юго-западном направлении.

Обратите внимание! Парад планет – это явление, при котором несколько планет солнечной системы оказывается с одной стороны от солнца в небольшом секторе.



Парад планет из-за сближения Венеры и Юпитера / Скриншот

Кстати, кроме Юпитера и Венеры также близко друг к другу расположены Сатурн и Меркурий.

Чрезвычайное явление над Украиной / фото из телеграм-каналов

Отметим, что также такое романтическое явление астрологи называют "поцелуем" из-за минимального расстояния между двумя яркими небесными телами.

Космическое явление над Хмельнитчиной: смотрите видео

Астрономы обнаружили уже вторую планету размером с Землю

Один из космических телескопов NASA, Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), обнаружил в звездной системе TOI 700 уже вторую планету размером с Землю, на которой потенциально может находиться вода и даже, возможно, жизнь. Это уникальное событие, поскольку большинство исследованных звездных систем вообще не имеют даже планет, потенциально подходящих под "земные стандарты".

Одним из наиболее многообещающих экзопланет является TOI 700 d, расположенная в звездной системе TOI 700. Планета размером с Землю расположена в обитаемой зоне звезды (там, где может существовать вода в жидком виде). Ученые выяснили, что у нее сосед с похожими характеристиками – первая информация об этом появилась еще в октябре 2021 года.