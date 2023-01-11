Это уникальное событие, поскольку большинство исследованных звездных систем вообще не имеют даже планет, потенциально подходящих под "земные стандарты". Специальный инструмент для поиска экзопланет Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) эксплуатируется NASA с 2018 года и с тех пор успел обнаружить. 285 подтвержденных экзопланет и более 6 тысяч кандидатов.

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Одним из наиболее многообещающих экзопланет является TOI 700 d, расположенная в звездной системе TOI 700. Планета размером с Землю расположена в обитаемой зоне звезды (там, где может существовать вода в жидком виде). Теперь ученые выяснили, что у нее сосед с похожими характеристиками – первая информация об этом появилась еще в октябре 2021 года. После более пристального наблюдения информация подтвердилась.

Напомним, что TESS обнаруживает планеты, наблюдая за сектором пространства в течение месяца – это позволяет отслеживать изменения в яркости звезд. В частности, такое происходит, когда планета движется по орбите, временно частично закрывая диск звезды. По изменению яркости астрономы могут судить о размере планеты и характеристиках ее орбиты.

Подробнее о найденной планете

В 2020 году ученые обнаружили три планеты вокруг небольшой звезды TOI 700 (TESS Object of Interest), расположенной примерно в 100 световых годах от Земли. Звезда представляет собой красный карлик без неожиданных всплесков активности, способных "поджарить" возможную жизнь. Две из трех изначально обнаруженных планет расположены слишком близко к светилу, но третья – TOI 700 d, в теории вполне подходит для жизни. Этот мир примерно на 20% больше Земли и делает полный оборот вокруг звезды каждые 37 земных суток. Температура планеты позволяет существовать жидкой воде на поверхности.

Теперь ученые сообщили о том, что обнаруженная планета TOI 700 e находится вне "обитаемой зоны", но именно это понятие весьма относительно, поскольку, согласно последним выводам ученых, в свое время вода могла быть как на Марсе, так и, например, на Венере. .

По оценкам астрономов, TOI 700 e имеет размер 95 % от земного, период обращения вокруг звезды составляет 28 земных суток, объект наблюдений расположен на орбите между TOI 700 c и d. Кроме того, планета, похоже, "приточно заблокирована" – не вращается вокруг своей оси и постоянно обращена к местной звезде одной стороной по подобию Луны.

Ученые продолжат исследование

TESS снова обратит внимание на TOI 700 примерно через неделю. Ожидаются и другие исследования, в том числе с помощью других телескопов. Ученые рассчитывают, что дальнейшие наблюдения позволят определить массы всех четырех обнаруженных в системе планет, а информация от телескопа "Габбл" позволит оценить ультрафиолетовое излучение звезды, что позволит формировать климатические модели.

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Хотя телескоп "Джеймс Уэбб" уже доказал способность обнаруживать компоненты атмосфер экзопланет, его будут применять в исследованиях планет TOI 700 d и e не будут, поскольку они относительно небольшие и атмосферный анализ займет слишком много времени. Впрочем, не исключено его использование для изучения самой большой планеты в системе – TOI 700 b.

По мнению ученых, будь звезда немного ближе или планета немного больше, ее удалось бы обнаружить уже в первый год эксплуатации TESS. На практике понадобилось 14 циклов наблюдений, чтобы распознать объект.