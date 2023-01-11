Це унікальна подія, оскільки більшість досліджених зоряних систем узагалі не мають навіть планет, що потенційно підходять під "земні стандарти". Спеціальний інструмент для пошуку екзопланет Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) експлуатується NASA з 2018 року і відтоді встиг виявити 285 підтверджених екзопланет і понад 6 тисяч кандидатів.

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Однією з найбільш багатообіцяючих екзопланет є TOI 700 d, розташована в зоряній системі TOI 700. Планета розміром із Землю розташована в населеній зоні зірки (там, де може існувати вода в рідкому вигляді). Тепер учені з'ясували, що вона має сусіда зі схожими характеристиками – перша інформація про це з'явилася ще в жовтні 2021 року. Після більш пильного спостереження інформація підтвердилася.

Нагадаємо, що TESS виявляє планети, спостерігаючи за сектором простору впродовж місяця – це дає змогу відстежувати зміни в яскравості зірок. Зокрема, таке відбувається, коли планета рухається орбітою, тимчасово частково закриваючи диск зірки. За зміною яскравості астрономи можуть судити про розмір планети та характеристики її орбіти.

Детальніше про знайдену планету

У 2020 році вчені виявили три планети навколо невеликої зірки TOI 700 (TESS Object of Interest), розташованої приблизно за 100 світлових років від Землі. Зірка являє собою червоний карлик без несподіваних сплесків активності, здатних "підсмажити" можливе життя. Дві з трьох спочатку виявлених планет розташовані занадто близько до світила, але третя – TOI 700 d, у теорії цілком підходить для життя. Цей світ приблизно на 20% більший за Землю і робить повний оберт навколо зірки кожні 37 земних діб. Температура на планеті дозволяє існувати рідкій воді на поверхні.

Тепер учені повідомили про те, що виявлена планета TOI 700 e перебуває поза "населеною зоною", але саме це поняття вельми відносне, оскільки, згідно з останніми висновками вчених, свого часу вода могла бути як на Марсі, так і, наприклад, на Венері.

За оцінками астрономів, TOI 700 e має розмір у 95 % від земного, період обертання навколо зірки становить 28 земних діб, об'єкт спостережень розташований на орбіті між TOI 700 c і d. Крім того, планета, схоже, "припливно заблокована" – не обертається навколо своєї осі та постійно звернена до місцевої зірки одним боком за подобою Місяця.

Вчені продовжать дослідження

TESS знову зверне увагу на TOI 700 приблизно через тиждень. Очікуються й інші дослідження, зокрема за допомогою інших телескопів. Вчені розраховують, що подальші спостереження дадуть змогу визначити маси всіх чотирьох виявлених у системі планет, а інформація від телескопа "Габбл" дасть змогу оцінити ультрафіолетове випромінювання зірки, що дасть змогу формувати кліматичні моделі.

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Хоча телескоп "Джеймс Вебб" уже довів здатність виявляти компоненти атмосфер екзопланет, його застосовуватимуть у дослідженнях планет TOI 700 d і e не будуть, оскільки вони відносно невеликі й атмосферний аналіз займе занадто багато часу. Утім, не виключено його використання для вивчення найбільшої планети в системі – TOI 700 b.

На думку вчених, якби зірка була трохи ближчою або планета трохи більшою, її вдалося б виявити вже в перший рік експлуатації TESS. На практиці знадобилося 14 циклів спостережень, щоб розпізнати об'єкт.