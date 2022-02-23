Соответствующее заявление Зеленский сделал на брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой и главой Литвы Гитанасом Науседой. Зеленский подчеркнул: партнеры поддерживают нашу страну. В то же время на войне гибнут именно украинцы.

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Поэтому Украине нужны гарантии безопасности, четкие, конкретные и уже сейчас, потому что мы хотим знать, что сможем защитить своих людей дома. И не только сами,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что очень важна поддержка партнеров.

Гарантии должны быть от России

Зеленский напомнил, что возле границ с Украиной Россия сосредоточила около 150 тысяч военных. Поэтому страна-оккупант должна быть среди стран, которые предоставляют гарантии безопасности.

"Не секрет, что я много раз предлагал российскому президенту сесть за стол переговоров и говорить, потому что это вопрос диалога, а не вопрос условий", – подчеркнул Зеленский.

Циничный ультиматум Путина

Президент страны-агрессора Владимир Путин цинично заявил, что якобы готов к "урегулированию ситуации". В то же время глава Кремля поставил два абсурдных условия: Киев должен признать российскую аннексию Крыма и отказаться от вступления в НАТО.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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