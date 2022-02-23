Відповідну заяву Зеленський зробив під час брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою та главою Литви Гітанасом Науседою. Зеленський наголосив: партнери підтримують нашу країну. Водночас на війні гинуть саме українці.
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Тому Україні потрібні гарантії безпеки, чіткі, конкретні і вже зараз, бо ми хочемо знати, що зможемо захистити своїх людей, удома. І не лише самі,
– заявив Зеленський.
Він зауважив, що дуже важлива підтримка партнерів.
Гарантії мають бути від Росії
Зеленський нагадав, що біля кордонів з Україною Росія зосередила майже 150 тисяч військових. Саме тому країна-окупантка має бути серед країн, які надають гарантії безпеки.
"Не секрет, що я багато разів пропонував російському президентові сісти за стіл переговорів і говорити, бо це питання діалогу, а не питання умов", – наголосив Зеленський.
Цинічний ультиматум Путіна
Президент країни-агресорки Володимир Путін цинічно заявив, що начебто готовий до "врегулювання ситуації". Водночас очільник Кремля поставив дві абсурдні умови: Київ має визнати російську анексію Криму та відмовитися від вступу до НАТО.
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