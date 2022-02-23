Відповідну заяву Зеленський зробив під час брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою та главою Литви Гітанасом Науседою. Зеленський наголосив: партнери підтримують нашу країну. Водночас на війні гинуть саме українці.

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Тому Україні потрібні гарантії безпеки, чіткі, конкретні і вже зараз, бо ми хочемо знати, що зможемо захистити своїх людей, удома. І не лише самі,

– заявив Зеленський.

Він зауважив, що дуже важлива підтримка партнерів.

Гарантії мають бути від Росії

Зеленський нагадав, що біля кордонів з Україною Росія зосередила майже 150 тисяч військових. Саме тому країна-окупантка має бути серед країн, які надають гарантії безпеки.

"Не секрет, що я багато разів пропонував російському президентові сісти за стіл переговорів і говорити, бо це питання діалогу, а не питання умов", – наголосив Зеленський.

Цинічний ультиматум Путіна

Президент країни-агресорки Володимир Путін цинічно заявив, що начебто готовий до "врегулювання ситуації". Водночас очільник Кремля поставив дві абсурдні умови: Київ має визнати російську анексію Криму та відмовитися від вступу до НАТО.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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