Зокрема мовиться про визнання тимчасово окупованого Криму російським. Відповідну інформацію Путін оприлюднив 22 лютого під час пресконференції.
До теми Найкращим рішенням Києва була б відмова від НАТО, – Путін
Путін побажав, щоб Київ визнав Крим російським
Володимир Путін заявив, що для довгострокового "врегулювання ситуації" потрібно, щоб Київ:
- визнав російську анексію Криму;
- відмовився від вступу до НАТО.
Очільник Кремля заявив, що питання обговорювали під час зустрічей з європейськими та американськими партнерами.
На мою думку, публічно це не звучало, але я скажу. Звичайно, питання звучить, що ж з обох боків або з боку Києва має статися, щоб ситуація, на нашу думку, вважалася врегульованою у довгостроковій європейській перспективі, і щоб ми могли жити спокійно... Ну я вам цю страшну таємницю відкрию – перше, що необхідно зробити всім, це визнати волевиявлення людей, які проживають у Севастополі та у Криму,
– заявив Путін.
Глава Кремля сказав, не розуміє, чим рішення за підсумками так званого "референдуму" в Криму відрізняється від рішення влади Косова. На думку Путіна:
- друга умова – щоб Україна сама відмовилася від вступу до НАТО та "реалізувала ідею нейтралітету";
- остання вимога – демілітаризація України;
- вирішення проблеми Донбасу вже нібито "стало неактуальним".
Коротко про останні заяви Росії щодо "визнання" бойовиків
- Володимир Путін 21 лютого заявив, що Росія "визнає" квазіреспубліки на Донбасі. Політик видав спеціальний указ. Проте не пояснив у документі, про які саме території мовиться.
- 22 лютого Путін уточнив та запевнив, що нібито Кремль "визнає" бойовиків по всій межі Луганської і Донецької областей України.
- 22 лютого Путін також підписав закони про ратифікацію "договорів про дружбу та співпрацю" з псевдореспубліками. "Документи" передбачають "спільну з Росією охорону кордонів і можливість використання військових баз".
- Окрім того, Рада федерації дозволила очільнику Кремля офіційно застосовувати війська за кордоном.
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