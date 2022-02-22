Зокрема мовиться про визнання тимчасово окупованого Криму російським. Відповідну інформацію Путін оприлюднив 22 лютого під час пресконференції.

До теми Найкращим рішенням Києва була б відмова від НАТО, – Путін

Путін побажав, щоб Київ визнав Крим російським

Володимир Путін заявив, що для довгострокового "врегулювання ситуації" потрібно, щоб Київ:

визнав російську анексію Криму;

відмовився від вступу до НАТО.

Очільник Кремля заявив, що питання обговорювали під час зустрічей з європейськими та американськими партнерами.

На мою думку, публічно це не звучало, але я скажу. Звичайно, питання звучить, що ж з обох боків або з боку Києва має статися, щоб ситуація, на нашу думку, вважалася врегульованою у довгостроковій європейській перспективі, і щоб ми могли жити спокійно... Ну я вам цю страшну таємницю відкрию – перше, що необхідно зробити всім, це визнати волевиявлення людей, які проживають у Севастополі та у Криму,

– заявив Путін.

Глава Кремля сказав, не розуміє, чим рішення за підсумками так званого "референдуму" в Криму відрізняється від рішення влади Косова. На думку Путіна:

друга умова – щоб Україна сама відмовилася від вступу до НАТО та "реалізувала ідею нейтралітету";

остання вимога – демілітаризація України;

вирішення проблеми Донбасу вже нібито "стало неактуальним".

Коротко про останні заяви Росії щодо "визнання" бойовиків

Володимир Путін 21 лютого заявив, що Росія "визнає" квазіреспубліки на Донбасі. Політик видав спеціальний указ. Проте не пояснив у документі, про які саме території мовиться.

22 лютого Путін уточнив та запевнив, що нібито Кремль "визнає" бойовиків по всій межі Луганської і Донецької областей України.

22 лютого Путін також підписав закони про ратифікацію "договорів про дружбу та співпрацю" з псевдореспубліками. "Документи" передбачають "спільну з Росією охорону кордонів і можливість використання військових баз".

Окрім того, Рада федерації дозволила очільнику Кремля офіційно застосовувати війська за кордоном.

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