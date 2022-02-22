Зокрема мовиться про визнання тимчасово окупованого Криму російським. Відповідну інформацію Путін оприлюднив 22 лютого під час пресконференції.

До теми Найкращим рішенням Києва була б відмова від НАТО, – Путін

Путін побажав, щоб Київ визнав Крим російським

Володимир Путін заявив, що для довгострокового "врегулювання ситуації" потрібно, щоб Київ:

  • визнав російську анексію Криму;
  • відмовився від вступу до НАТО.

Очільник Кремля заявив, що питання обговорювали під час зустрічей з європейськими та американськими партнерами.

На мою думку, публічно це не звучало, але я скажу. Звичайно, питання звучить, що ж з обох боків або з боку Києва має статися, щоб ситуація, на нашу думку, вважалася врегульованою у довгостроковій європейській перспективі, і щоб ми могли жити спокійно... Ну я вам цю страшну таємницю відкрию – перше, що необхідно зробити всім, це визнати волевиявлення людей, які проживають у Севастополі та у Криму,
– заявив Путін.

Глава Кремля сказав, не розуміє, чим рішення за підсумками так званого "референдуму" в Криму відрізняється від рішення влади Косова. На думку Путіна:

  • друга умова – щоб Україна сама відмовилася від вступу до НАТО та "реалізувала ідею нейтралітету";
  • остання вимога – демілітаризація України;
  • вирішення проблеми Донбасу вже нібито "стало неактуальним".

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