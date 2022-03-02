Во вторник, 1 марта, Украина получила первую партию помощи от Илона Маска. Оборудование необходимо для спутникового интернета Starlink, поэтому украинцы будут иметь бесперебойную связь. Михаил Федоров в твиттере решил поблагодарить Илона Маска за такую ​​весомую помощь.

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Илону Маску, SpaceX и SpaceX Starlink, спасибо! Starlink поддерживает связь в наших городах, а службы экстренной помощи спасают жизнь!

– обратился Федоров.

Кроме того, политик отметил, что Украине также нужны генераторы, чтобы поддерживать Starlink. Он призвал компании Honda, Champion Generators и Westinghouse Electric помочь.

"Учитывая российские атаки на нашу инфраструктуру, нам также нужны генераторы, чтобы поддерживать Starlink и спасательные службы онлайн – идеи? Honda, Champion Generators и Westinghouse Electric", – добавил он.

Украине нужен генератор к Starlink / Фото Михаила Федорова

Коротко о Starlink

Это система беспроводной спутниковой связи, благодаря которой можно получить доступ к широкополосному интернет-подключению. Терминалы Starlink работают благодаря сети спутников на орбите, которые взаимодействуют между собой на низких частотах.



Благодаря Starlink в любом уголке Земли можно установить бесперебойную связь.

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