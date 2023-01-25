Именно поэтому Украине нужны ракеты большей дальности. Об этом в комментарии CNN заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

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Почему Украине нужны ракеты большей дальности

По словам Скибицкого, "все перемещается в южные регионы через Крымский полуостров" по логистическим хабам в Ростовской области России.

Если вы спрашиваете, что критически для России, то центры тяготения – это именно хабы, и по ним нужно ударить, чтобы нарушить любые системы снабжения,

– подчеркнул представитель ГУР.

Также он добавил, что для этого нужно наносить удар по объектам не только в оккупированном Крыму, но и на территории России. Скибицкий назвал вражеские системы материально-технического обеспечения, расположенные на расстоянии от 80 до 120 километров от линии фронта. Это означает, что Украине требуются ударные системы большего радиуса действия.

Также несколько украинских чиновников сообщили CNN, что наше государство хочет начать контрнаступление до того, как российские подкрепления будут оборудованы и готовы к движению.

Чтобы подготовить контрнаступление или наступательную операцию, нужно уничтожить многие объекты не только на передовой, но и в глубине тыла, на 100 – 150 километров в тылу противника,

– отметил Скибицкий.

Заместитель начальника ГУР добавил, что для формирования мощных ударных группировок нужны танки, БМП и тяжелое вооружение. Оно позволило бы быстро вести контрнаступление против врага.