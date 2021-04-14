Вступление Украины в Организацию Североатлантического договора станет важным шагом на пути к преодолению российской агрессии. Но для этого государству нужны союзники.

Прежде всего, Украина должна иметь соответствующий специальный статус. Такое мнение в эфире программы "Что это было" высказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский.

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Пионтковский: Украине нужны союзники уже сегодня

По его словам, такой статус имеет ряд государств, среди которых Израиль, Япония и Австралия.

Украине нужны союзники не через год (как занимает любая процедура вступления в НАТО), а сегодня – завтра. Это действительно реально сделать завтра,

– отметил Пионтковский.

Он отметил, что в частности в Сенате главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе заявил, что в случае военного нападения России на Украину Альянс будет воевать с ней.

Полный выпуск программы "Что это было": смотрите видео

Россияне расценивают вступление Украины в НАТО как смерть

В то же время спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил, что россияне расценивают вступление Украины в НАТО как смертельную угрозу.

Это, по его словам, означает, что украинцам придется пройти очень нелегкое время для вступления в Альянс.

Ценой за этот путь может быть полномасштабная война с Россией,

– отметил Арестович.

Он также отметил, что промежуточный статус главного партнера США был бы очень мощным рычагом и позицией на пути Украины в НАТО. "Но российским режим не смирится с этим", – добавил представитель в ТКГ.